أخبار اليمن : توقعات بهطول امطار على المرتفعات

توقعات بهطول امطار على المرتفعاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا مصحوبة بالعواصف الرعدية على سلسلة المرتفعات الغربية تمتد غرباً لتشمل العديد من مناطق الساحل الغربي.

ومن المحتمل أيضاً هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المناطق الوسطى ومحافظات شبوة، البيضاء، مأرب، الجوف وغرب محافظة حضرموت .

وأشار المركز إلى أن محافظات عدن وتعز ولحج وأبين والحديدة، قد تشهد هطول أمطار ليلية خفيفة إلى متوسطة

كما توقع المركز استمرار نشاط الرياح الموسمية الجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى والتي تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحث المركز المواطنين في على عدم التواجد في الأودية أو عبور ممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر سائقي المركبات في المنحدرات والمنعطفات الجبلية والسهول الساحلية من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الأمطار أو تشكل الضباب.

ونبه الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة ومن اضطراب البحر وارتفاع الأمواج.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي إب : 39.5 ملم، ذمار : 8 ، المحويت : 7.6، عتق 5.5، السدة - إب : 3.6 ، صرفيت : 0.5 ، صنعاء : 0.2

كما هطلت أمطار متفرقة على عدة مناطق وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

