رابط التسجيل في منحة 300 دينار تسجيل إعانة عبر منصة أمان Amen Social Tn inscription تونس

التسجيل في منحة 300 دينار تسجيل إعانة عبر منصة أمان التسجيل في منحة 300 دينار من أكثر ما يبحث عنه المواطنين في تونس، حيث أن وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس قد أعلنت عن فتح الباب من أجل استقبال طلبات التسجيل في المنحة، حيث أن هدف من المنحة هو مساعدة المحتجين في تلبية الطلبات المختلفة من مأكل ومبس ومكان للمعيشة، سوف نتعرف على كل ما يخص منحة 300 دينار من خلال هذا المقال بالتفصيل.

قد صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن وجود تقديم في منحة د300 دينا من خلال صفحتها على الفيسبوك، حيث أن الحكومة التونسية تسعى طوال الوقت على تقديم أفضل ما لديها من خدمات للمواطنين لمساعدتهم على تخطي جميع الصعاب في الظروف المعيشية المختلف والمنحة تساهم بشكل كبير في تحمل أعباء الحياة للمواطنين الكرام في ظل فيروس كورونا الذي تفشى بصورة كبيرة في الفترة الماضية والذي تسبب في خسائر كثيرة للغاية .

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس أنه تم منح ال300 دينار للمستحقين بسبب وباء الكورونا الذي تسبب في وجود بطالة كبيرة في هذه الفترة ، ومن يستحق المنحة هي الفئات التالية:

من يتقاضى أجر ضعيف ولا يمكنه تحمل المعيشة وهو أقل من 1800 دينار تونسي.

في حالة وجود مواطنين لا يحصلون على أي تغطية من البلد.

في حالة التسجيل في الضمان الاجتماعي لأصحاب الدخل المحدود.

يمكنك التسجيل في منحة 300 دينار بسهولة من خلال اتباع عدد من الخطوات المرتبة

التي قامت الوزارة بتحديدها لضمان التسجيل السهل السريع في المنحة، وخطوات التسجيل بالمنحة تتلخص في: