استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية 1443

يبحث الآلاف من الجمهور السعودي عن كيفية استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية على محرك البحث “جوجل”، وقد أطلقت وزارة المالية السعودية خدمات إلكترونية كثيرة منها خدمة الإستعلام عن المستحقات المالية بهدف توفير الوقت والجهد المبذول من جانب المواطنين في الذهاب إلى مقرات الوزارة، وتُمكن هذه الخدمة الإلكترونية المواطنين السعوديين من معرفة جميع المعلومات والبيانات عن مستحقاتهم المالية بإستخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة بهم فقط، وتأتي هذه الجهود من وزارة المالية في ظل اهتمام الحكومة السعودية بتطوير التحول الرقمي والإعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية في الآونة الأخيرة، ونكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” عن طريقة الإستعلام عن المستحقات المالية برقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن مر دفع بوزارة المالية، فإلى نص المقال.

استعلام عن مستحقات مالية برقم الهوية

تهتم وزارة المالية السعودية بالتسهيل على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم لذلك قامت بتقديم العديد من خدماتها بطريقة إلكترونية، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات التفصيلية للإستعلام عن المستحقات المالية بإستخدام رقم الهوية كالتالي:

أولاً عليك الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية.

ثانياً توجه في الصفحة الرئيسية للموقع إلى أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثالثاً ابحث في القائمة عن خدمة الأفراد واختر منها خدمة متابعة المعاملات.

رابعاً قم بإختيار خدمة الإستعلام برقم الهوية.

خامساً ستفتح لك صفحة جديدة قم بكتابة رقم الهوية ورمز التحقق ثم انقر على “استعلام”.

سادساً انتظر عدة ثواني وستظهر لك كافة المعلومات عن مستحقاتك المالية.

استعلام عن المستحقات المالية برقم السجل المدني

أطلق موقع المؤسسة العامة للتقاعد الإلكتروني في المملكة خدمة الإستعلام عن المستحقات المالية بإستخدام رقم السجل المدني الخاص بالمواطن، ونوضح لك كافة الخطوات اللازمة لإجراء عملية الإستعلام كالتالي: