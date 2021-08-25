الكرملين: أمن المواطنين الروس فى أفغانستان أولوية.. وخطر الإرهاب قائم

جدة - نرمين السيد - وقال اليوم الأربعاء، إن التهديد الإرهابى فى أفغانستان كبير بسبب تواجد مقاتلى داعش، لافتاً إلى أن موسكو تراقب الوضع عن كثب، وأشار إلى أن خطر الإرهاب لايزال قائما.

ونظمت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، عملية إجلاء أكثر من 500 مواطن من روسيا وأوكرانيا ودول منظمة معاهدة الأمن الجماعى من أفغانستان بواسطة أربع طائرات نقل عسكرية، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية.