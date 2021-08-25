بدعم السعودية.. وصول 600 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى تونس

جدة - نرمين السيد - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تونس، اليوم الأربعاء، وصول 600 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من الدعم المخصص للجمهورية التونسية من اللقاحات المحددة بمليون جرعة.





وقالت السفارة فى بيان لها اليوم: سيكون وصول اللقاحات مباشرة من شركة أسترازينيكا على متن طائرة مستأجرة لهذا الغرض من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فى المملكة. وأضافت، سيستمر تواصل الدعم الصحى للشقيقة تونس خلال الأيام القليلة القادمة للمساهمة فى تلبية احتياج القطاع الصحى التونسى بما يساعد فى تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد - 19).

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