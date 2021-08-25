المغرب: الانتخابات هى الاستحقاق الحاسم لمسألة الشرعية فى ليبيا

جدة - نرمين السيد -

وقال بوريطة، بحثنا مع نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى، سبل دعم المسار السياسى فى ليبيا، مؤكدا أن الرباط لا تتعامل مع التطورات فى ليبيا انطلاقا من مصالح ضيقة.

وأضاف أن الانتخابات هى الاستحقاق الهام الذى سيؤدى إلى حسم مسألة الشرعية فى ليبيا، مؤكدا أن هناك صعوبات فى المسار السياسى والتحضير للانتخابات والوفاء بالالتزامات الأمنية والعسكرية.

يشار إلى أن نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبي، عبد الله اللافي، كان قد وصل اليوم الأربعاء، إلى الرباط فى زيارة رسمية، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تتضمن مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية فى ليبيا، لاسيما ما يتعلق منها بالتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة فى 24 ديسمبر.