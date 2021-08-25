لخريجي الثانوية.. نسبة اختبارات التحصيلي لدخول الجامعات السعودية 1443

يهتم الطلاب والطالبات خريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، بمعرفة نسبة اختبارات التحصيلي لدخول الجامعات السعودية 1443هـ، إذ تُعد هذه النّسبة إحدى الشروط الأساسية للقبول في كثير من الكليات والجامعات، فيما تجري الاختبارات في المركز الوطني للقياس والتقويم التابع لوزارة التعليم السعودية، بهدف التعرف إلى مدى تحصيل الطلاب للمواد الدراسية سواء النظرية مثل الحديث والثقافة الإسلامية، والتوحيد، والفقه، والنحو والصرف، والتاريخ، والجغرافيا، أو العلمية مثل الكيمياء والفيزياء والرياضيات والأحياء.

نسبة اختبارات التحصيلي لدخول الجامعات السعودية 1443

وتختلف نسبة اختبارات التحصيلي لدخول الجامعات السعودية 1443هـ، من كلية إلى كلية ومن جامعة إلى أخرى، فيما تأتي التفاصيل على النحو التالي:

تختلف النسبة وفق التخصصات المراد الدخول إليها.

وتتراوح نسبة اختبار التحصيلي بين 10 إلى 40%.

تُقام وفق اشتراطات وضوابط خاصة بالقبول في الجامعات.

يجب عدم مقارنة درجة الاختبار بالنسبة الخاصة في الثانوية أو الاختبارات الأخرى.

كل اختبار له أهداف محددة.

لا يوجد في هذا الاختبار أي نجاح أو رسوب.

يحصل المختبرون على درجة أعلاها 100 درجة.

لها وزن معين عند الجهات التعليمية العليا.

نسبة القدرات والتحصيلي في جامعة الملك فيصل

ويجب أن تتناسب نسبة اختبارات القدرات والتحصيلي مع متطلبات جامعة الملك فيصل، حتى يجري قبول الطلاب والطالبات فيها بمختلف التخصصات، وذلك على النحو الآتي:

نسبة القبول في اختبار القدرات تكون 40%.

ونسبة القبول في الاختبار التحصيلي تكون 10%.

أمّا النسبة المتبقية فتكون لمعدل الثانوية العامة.

نسبة القدرات والتحصيلي في جامعة أم القرى

وفيما يتعلق بنسبة اختبارات القدرات والتحصيلي في جامعة أم القرى، فهي كالتالي:

النسبة الموزونة للسنة التحضيرية (المسار الطبي): القدرات العامة: (30%). الاختبار التحصيلي: 20%. النسبة الموزونة للسنة التحضيرية (مسار الهندسة والحاسب الآلي): القدرات العامة: 30%. الاختبار التحصيلي: 20%. الثانوية العامة (الفرع العلمي): 50%. النسبة الموزونة للسنة التحضيرية (المسار الإداري): الثانوية العامة (الفرع العلمي/ الفرع الإداري): 60%. القدرات العامة: 40%. النسبة الموزونة للقبول في الأقسام النظرية للطالبات: القدرات العامة: 20%. الاختبار التحصيلي: 20%. الثانوية العامة: 60%. النسبة الموزونة للقبول في الأقسام النظرية للطلاب: القدرات العامة: 40%. الثانوية العامة: 60%. النسبة للقبول في قسم اللغة الإنجليزية للطالبات: القدرات العامة: 10%. الاختبار التحصيلي: 10%. نسبة الثانوية العامة: 40%. كفايات اللغة الإنجليزية: 40%. النسبة للقبول في قسم اللغة الإنجليزية للطلاب: كفايات اللغة الإنجليزية: 40%. القدرات العامة: 20%. النسبة المتبقية للثانوية العامة. النسبة للقبول في الأقسام العلمية: القدرات العامة: 30%. الاختبار التحصيلي: 20%. النسبة المتبقية للثانوية العامة.

النسبة المطلوبة للقدرات والتحصيلي جامعات الرياض 1443

ووضعت الجامعات في الرياض، نسب اختبارات القدرات والتحصيلي المطلوبة، إذ جاءت على النحو التالي: