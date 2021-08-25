التسجيل في حافز الجديد بالسعودية والشروط للحصول على حافز

شروط التسجيل في برنامج حافز، من خلال التسجيل في برنامج حافز سيكون بإمكان الشباب في المملكة العربية السعودية الحصول على وظيفة مرهفة حيث أن برنامج حافز هو مساعدة من المملكة العربية السعودية لكافة الشباب العاطلين والذي يرغبون في الحصول على وظيفة، فيقوم البرنامج بتوفير مبلغ شهري يصل إلى 2.000 ريال سعودي بمجرد أن يتم التسجيل فيه وذلك بمثابة تحفيز للشباب ولكن هناك بعض الشروط التي يلزم اتباعها من أجل التسجيل في برنامج حافز وإليكم في ذلك المقال هذه الشروط.

شروط التسجيل في برنامج حافز:

يلزم أن يكون المتقدم للحصول على الخدمة سعودي الجنسية ومن الممكن أن يكون غير سعودي بشرط أن تكون الأم سعودية.

ألا يزيد عمر المتقدم عن ستين عام وألا يزيد عن عشرين عام.

ألا يكون المتقدم يعاني من أي مشكلة جسدية.

تكون إقامته الدائمة في المملكة العربية السعودية.

ألا يكون المتقدم مستحق لأي معاشات من المملكة أو حاصل على تعويضات للتعطل عن العمل.

لا يسجل الطلاب في برنامج حافز.

لا يكون للمتقدم سجل تجاري.

لا يكون للمتقدم أي دخل.

إما بالنسبة للأشخاص الذين انقطعوا عن العمل فمن الضروري أن يمر عليهم ثلاثة أشهر بعد تركهم للعمل من أجل أن يسجلوا في البرنامج.

الطلاب الذين انتهوا من الدراسة يلزم أن يمر ستة أشهر على تخرجهم لكي يتاح لهم أن يقوموا بالتسجيل في برنامج حافز.

في حالة توفير هذه الشروط من الممكن في أي وقت التسجيل والحصول على المساعدة على الفور.

شروط حافز الجديد:

أعلن صندوق التنمية الاجتماعية في السعودية عن شروط حافز الجديد وهي: