نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2021.. التسجيل في amen social tn عن طريق منصة أمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منحة 300 دينار يبحث العديد من المواطنين في تونس عنها في الفترة الحالية، حيث قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالإعلان عن تلك المنحة في يوم الاثنين الماضي، وتهدف المنحة لتقديم المساعدة المادية للفقراء ومحدودي الدخل في تونس في ظل الظروف الحالية التي تعاني منها جميع الدول في العالم، وتأتي تلك المساعدات بعد أن اتفقت دولة تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير على أن يقدموا المساعدات المالية للفئات التي تحتاج الدعم، وسنتعرف في هذا المقال أيضا على التسجيل في amen social tn بالخطوات.

التسجيل في amen social tn

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالاعلان على صفحتها الخاصة على الفيس بوك عن بدء استقبال طلبات منحة 300 دينار لكي تدعم المواطنين لكي يستطيعوا أن يعيشوا حياة كريمة، ويمكنك التسجيل في amen social tn عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الالكتروني الخاص بمنصة أمان التونسية.

كتابة رقم بطاقة التعريف الوطنية في الخانة المخصصة له.

قم بكتابة البيانات المطلوبة منك في الخانات المخصصة لها.

قم بالضغط على زر “تسجيل”.

يمكنك التسجيل عن طريق الاتصال على رقم *1021* وإتباع الخطوات.

رابط التسجيل في منحة 300 دينار

صرحت وزارة الشؤون الاجتماعية بأن التسجيل في منحة 300 دينار سيبدأ في يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس عن طريق منصة أمان، وستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية رسائل على الهواتف المحمولة لجميع من تم قبولهم في المنحة، وسوف يبدأ صرف المنحة من يوم 1 سبتمبر 2021 للذين تم قبولهم وتصرف المنحة مرة واحدة فقط للفئات التي تستحق المنحة.

الفئات المُستفيدة من منحة 300 دينار

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتحديد الفئات التي سوف تحصل على الدعم المادي، وتلك الفئات هي كالتالي:

الفئات المستفيدة من المنحة الشهرية القارة للعائلات في تونس.

الفئات التي لا تستفيد بالتغطيات الاجتماعية في تونس.

الفئات المسجلة في الضمان الاجتماعي الذين يحصلون على دخل منخفض في تونس

الفئات التي تستفيد من منحة الشيخوخة وجرايات التقاعد الضعيفة في تونس.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة طريقة التسجيل في amen social tn وعرفنا أيضا رابط التسجيل في منحة 300 دينار وعرفنا الفئات المُستفيدة من منحة 300 دينار في تونس.