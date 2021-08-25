لينك موقع مكتب تنسيق الكليات العسكرية 2021 tansiq.mod.gov.eg لتقديم الكلية الحربية والجوية والبحرية الإلكتروني 2021 وشروط التسجيل

ننشر رابط موقع مكتب تنسيق الكليات العسكرية 2021 لتسجيل طلبات تقديم الكلية الحربية وتقديم الكليات البحرية والجوية والكلية الفنية العسكرية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية بالتزامن مع فتح باب القبول لطلاب الصف الثالث الثانوى العام والازهرى عبر الانترنت للتسجيل تنسيق الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية منذ أن حصل الطلاب على نتائجهم يوم الثلاثاء الماضى وذلك للتقديم والالتحاق بها حيث يحرص الآلاف من الطلاب الناجحين في الثانوية العامة للتقديم بها لما لها من مميزات وامتيازات عالية وايضا مكانة مرموقة ورسالة سامية كما أن الكليات والمعاهد العسكرية تتميز بانها تقبل من مجاميع منخفضة لا تتيح الفرصة للكثير من الطلاب.

تنسيق الكليات العسكرية 2021

هذا وقد أعلنت القوات المسلحة عن قبول دفعة جديدة بالكليات والمعاهد العسكرية خلال هذه الفترة وأتاحت الحد الأدنى لتنسيق الكليات العسكرية 2021 ونستعرض الحدود الدنيا للكلية الحربية والجوية والبحرية عبر السطور التالية من خلال هذا التقرير.

يأتي ذلك بعد أن صدق السيد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة على قبول دفعة جديدة أعتمد اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية ومدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية الحدود الدنيا للقبول وهي على النحو التالي.

تنسيق الكلية البحرية 2021

أعلنت وزارة الدفاع تنسيق الكلية البحرية 2021 الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبتي علوم ورياضة، وأيضاً الحاصلين على الثانوية الأزهرية والدبلومات الأجنبية القسم العلمي وذلك بحد أدني 70% ليتمكن من دخول الإختبارات.

تنسيق الكلية الجوية 2021

فيما أعلنت تنسيق الكلية الجوية 2021 للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية القسم العلمي والأدبي بمجموع 65% فأكثر.

ويشترط أن لا يزيد عمر الطالب المتقدم بالكلية الجوية عن سن 21 سنة في موعد تقديمه بالكلية.

كما يشترط أن يكون أعزب

كلية الطب بالقوات المسلحة 2021

وحددت وزارة الدفاع تنسيق كلية الطب بالقوات المسلحة 2021 للمتقدمين للقبول في كلية الطب بالقوات المسلحة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية القسم العلمي بمجموع 96%.

ويبدء الطلاب فى التوافد على الكليات العسكرية 2021 لسحب الملف تمهيدا لتقديمه واجراء التدريبات والاختبارات الخاصة التي من المفترض اجتيازها لكي يتم قبولهم بالكلية.

تنسيق الكلية الفنية العسكرية 2021

ويبدأ تنسيق الكلية الفنية العسكرية 2021 الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة شعبة الرياضيات والثانوية الأزهرية شعبة علمي والدبلومات الأجنبية علمى بمجموع 92%.

ويشترط حصول الطالب على تقدير 70% فأكثر في مادتي الفيزياء والرياضيات لكي يلزم قبوله بالكلية الفنية العسكرية.