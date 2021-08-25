الآن رابط التسجيل في منصة أمان كيفاش الحصول علي منحة 300 دينار 2021

رابط التسجيل في منصة أمان، حيث يتساءل الكثير من الشعب التونسي عن منحة 300 دينار 2021، فقد تمنح وزارة الشئون الإجتماعية بتونس منحة قدرها 300 دينار عند التسجيل في منصة أمان، وبعد ذلك التسجيل في منحة 300 دينار، فقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن فتح باب التسجيل عبر الانترنت للأشخاص ذوي الدخل المحدود شهرياً وأيضاً الأشخاص اللذين ليس لديهم وظيفة تأتي لهم بالدخل الشهري والعاطلين عن العمل بسبب الظروف السيئة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك من جميع أنحاء تونس بكافة مدنها، حيث يقدم تلك المنة المسؤولين بتونس من اجل الدعم المادي، حيث يتم الحصول علي المنحة بمجرد التسجيل في منحة 300 دينار، ولهذا تزداد معدلات البحث الان من المواطنين التونسيين عن كيفاش الحصول علي منحة 300 دينار، فهذا ما نتداوله الآن عبر موقعنا ثقفني.

رابط التسجيل في منصة أمان للحصول علي منحة 300 دينار 2021

أعانت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس عبر صفحتا الرسمية فيس بوك أن التسجيل في منحة 300 دينار لعام 2021 بدا منذ المس يوم الثلاثاء الماضي 23 آوت لعام 2021 عبر منصة أمان Amen Social Tn inscription، حيث يتم منح منحة 300 دينار لجميع السر الفقيرة ومحدود الدخل والمحتاجين في جميع أنحاء تونس، حيث يمكن التسجيل إلكترونياً عبر رابط التسجيل في منصة أمان الرسمي والذي سوف نستعرضه معكم في السطور القادمة، فقد ترسل وزارة الشؤون رسائل نصية الي المقبولين في تلك المنحة، والتي تعتبر بمثابة دعم من الحكومة التونسية، ففي هذا المقال نستعرض معكم كيفاش الحصول علي منحة 300 دينار.

قم بتسجيل الدخول الي رابط منصة أمان واملأ البيانات الشخصية المطلوبة لإتمام التسجيل في المنحة.

أملئ استمارة التسجيل، ويمكنك الاتصال علي رقم 1021.

قم بتسجيل رقم إثبات الشخصية أو الهوية الوطنية.

انتظر حتي يتم قبول الطلب بعد التسجيل، حيث يتم صرف المنحة بداية من يوم 1 من شهر سبتمبر القادم.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار

بعد انتهاء التقديم مباشرةً ستبدأ وزارة الشؤون حسب ما صرحته بإفراز جميع الطلبات المقدمة واختيار المستفيدين ليتم صرف المنحة لهم بداية من شهر سبتمبر القادم.