كين ينهي التكهنات بشأن مستقبله مع توتنهام

أنهى قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم ومهاجم نادي توتنهام هوتسبير هاري كين، اليوم الأربعاء، تكهنات حول انتقال محتمل إلى مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هاري كين إنه مستمر مع ناديه هذا الموسم، مضيفا أنه تركيزه سينصب "بنسبة 100 في المئة" على مساعدة الفريق على تحقيق النجاح.

وكتب كين، البالغ من العمر 28 عاما، على تويتر "كان من الرائع متابعة استقبال مشجعي توتنهام يوم الأحد، وقراءة بعض رسائل الدعم في الأسابيع القليلة الماضية. سأستمر في توتنهام هذا الصيف وسينصب تركيزي بنسبة 100 بالمئة على مساعدة الفريق على تحقيق النجاح"، بحسب ما نقلت رويترز.

وكان كين مرشحا بقوة للانتقال إلى مانشستر سيتي، وسبق أن قال مدرب السيتي بيب غوارديولا هذا الشهر إن الأمر يتوقف على توتنهام لإتمام هذه الصفقة.

وكان كين، الذي وقع في 2018 على عقد لست سنوات مع توتنهام، يتطلع إلى تحد جديد لكن يبدو أن عرض سيتي، الذي تكهنت وسائل إعلام أن قيمته 137 مليون دولار، لم يكن كافيا لإقناع النادي اللندني بترك هدافه الأول.

والتحق كين بشكل متأخر بتدريبات توتنهام استعدادا للموسم الجديد، بعد المشاركة في بطولة أوروبا 2020، وغاب عن أول مباراتين للنادي، بواقع واحدة في الدوري وأخرى في مسابقة أوروبية.

وعاد كين كبديل في ضيافة ولفرهامبتون واندرارز في الجولة الماضية، وحظي باستقبال كبير من مشجعي توتنهام في الملعب.

وأشاد نونو إسبيريتو سانتو مدرب توتنهام بأداء كين يوم الأحد ووصفه بأنه "من أفضل مهاجمي العالم".

وفاز توتنهام في أول مباراتين في الدوري، وسيستضيف واتفورد يوم الأحد المقبل.