الصين: مستعدون للتنسيق مع روسيا بشأن أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ودعا الرئيس الصينى خلال اتصال هاتفى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية، إلى بذل جهود منسقة لتشجيع جميع الفصائل فى أفغانستان على بناء هيكل سياسى منفتح وشامل من خلال التشاور، وتطبيق سياسات محلية وخارجية حكيمة ومعتدلة، وحل جميع المجموعات الإرهابية بشكل شامل، والحفاظ على علاقات ودية مع باقى العالم، خاصة دول الجوار.

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