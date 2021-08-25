رابط البوابة الخارجية للتطعيمات eservices.moh التقديم لاعتماد لقاح كورونا وزارة الصحة

نستعرض رابط البوابة الخارجية للتطعيمات وزارة الصحة السعودية 2021م، حيث أطلقت الوزارة خدمة تقديم طلب من أجل اعتماد لقاح كورونا داخل المملكة العربية السعودية، ويتم إتاحة الخدمة للمواطنين والمقيمين بشكل إلكتروني، حيث يمكن رفع طلبات إضافة لقاحات فيروس كورونا المستجد المعتمدة لدى المملكة والتي تم الحصول عليها من خارجها إلى أنظمة وزارة الصحة لمعالجتها وإضافتها في تطبيق توكلنا، كما يمكن التحقق من اللقاحات المعتمدة في السعودية من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية الخارجية للتطعيمات، ومن يرغب في تسجيل اللقاح من غير المواطنين القادمين إلى المملكة، يمكنه ذلك من خلال الدخول إلى بوابة مقيم تسجيل القدوم الإلكترونية.

رابط البوابة الخارجية للتطعيمات 1443

تتيح وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية إمكانية تقديم طلباً لاعتماد لقاح كورونا داخل المملكة، ويتم الحصول على الخدمة بشكل إلكتروني من خلال موقع وزارة الصحة الإلكتروني، وقد أوضحت الوزارة بعض التعليمات الواجب اتباعها من قبل المتقدمين بالطلب من أجل تسهيل عملية إضافة المعلومات في أقل مدة زمنية ممكنة، بالإضافة إلى تفادي رفض الطلب المقدم.

حيث يجب التأكد من صحة المعلومات والبيانات المسجلة، وفي حال إدخال معلومات غير صحيحة فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى رفض الطلب، كما يشترط وجود هوية وطنية أو هوية مقيم من أجل استقبال الطلب، وأن تكون المستندات المرفوعة على الموقع الإلكتروني بصيغة PDF ولا يتجاوز حجم الملف 1 ميجابايت، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من مطابقة الشهادة للشروط التالية:

أن تكون البيانات والمعلومات الشخصية موضحة بالشهادة.

صدور الشهادة باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو ترجمة معتمدة باللغة العربية.

احتواء الشهادة على اسم اللقاح بصورة واضحة، بالإضافة إلى التاريخ ورقم التشغيلة.

يتم تقديم الطلب عن طريق البوابة الخارجية للتطعيمات باتباع الرابط الرسمي التالي (eservices.moh.gov.sa).

المستندات المطلوبة من وزارة الصحة عبر البوابة الخارجية للتطعيمات

أوضحت الوزارة المستندات المطلوب إرفاقها وهي عبارة عن صورة من جواز السفر، بالإضافة إلى صورة من شهادة التطعيم، ويجب العلم أنه لا يمكن التقدم بطلب جديد في حال وجود طلب مقدم وقائم، كما يجب العلم أيضاً أنه قد يستغرق تنفيذ الطلب المقدم حتى خمسة أيام عمل.

هام: أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية تعميماً إلى كافة شركات الطيران العامة بالمطارات السعودية شأن بتسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين من خلال المنافذ الجوية المختلفة من غير المواطنين السعوديين قبل وصولهم إلى أراضي المملكة والفئات المستثناة على البوابة الإلكترونية “مقيم تسجيل اللقاح” بشكل إلكتروني، حيث يجب على كافة المغادرين إلى المملكة تسجيل اللقاح إلكترونياً قبل المغادرة بمدة 72 كحد أقصى.

اللقاحات المعتمدة في السعودية

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن اعتماد عدداً من اللقاحات داخل المملكة، واعتماد عدداً من اللقاحات للدخول إلى المملكة، حيث يمكنكم التعرف على نوعي اللقاحات سواء بالداخل أو لدخول المملكة من خلال الجدول التالي:

اللقاحات المعتمدة داخل المملكة فاييزر بيونتك. موديرنا. أكسفورد استرازينكا. جانسن. اللقاحات المعتمدة لدخول المملكة فاييزر بيونتك. موديرنا. أكسفورد استرازينكا. جانسن. سينوفارم. ساينوفاك.

تنويه هام: فيما يتعلق باللقاحات المعتمدة لدخول السعودية، فيشترط جرعة تنشيطية من أحد اللقاحات المعتمدة داخل السعودية.

خطوات تقديم اعتماد لقاح عبر البوابة

يتم تقديم الخدمة بشكل إلكتروني ومجاني من خلال اتباع رابط البوابة الخارجية للتطعيمات من قبل الوزارة، ثم قراءة الشروط الموضحة بالصفحة الرئيسية، والإطلاع على اللقاحات المعتمدة داخل المملكة والمعتمدة للدخول إليها، وفي نهائية الصفحة قم بالتأشير على مربع قرأت كافة الشروط والتعليمات، ثم النقر على التالي.

قم باختيار مقدم الطلب (سعودي – مقيم)، في حال كان مقدم الطلب سعودياً، فسيتم الانتقال للصفحة الأخرى من خلال النقر التالي، ثم تعبئة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالهجري، وتعبئة الرمز المرئي ثم النقر على “التالي”، وفي حال كان مقدم الطلب مقيماً، فيتم اختيار مقيم والنقر على التالي، ثم تعبئة رقم الإقامة، وتاريخ انتهاء الإقامة بالهجري.

ثم تعبئة الرمز المرئي الموجود بالصورة، ثم النقر على التالي لاستكمال باقي الخطوات، ومن يرغب في الحصول على رقم وزارة الصحة الموحد للحصول على المساعدة أو لحجز موعد أو رفع شكوى، يمكنه ذلك من خلال الاتصال بالرقم التالي (937).

رابط البوابة الخارجية للتطعيمات 1442

أعلنت الجوازات السعودية عن بدء تطبيق القرار الخاص باشتراط الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا للسفر إلى خارج المملكة العربية السعودية لكافة للمواطنين اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 8 أغسطس 2021م، وقد تم استثناء الفئات التالية:

من تقل أعمارهم عن 12 عاماً، ويشترط تقديم بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر كورونا خارج المملكة قبل السفر.

المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، بشرط أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس.

المصاب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

اعتماد لقاح كورونا بوابة مقيم

أوضحت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية أنه يمكن للأشخاص الغير مالكين لهوية وطنية أو هوية مقيم “إقامة سعودية”، ويرغبون في زيارة المملكة بتسجيل لقاحهم بشكل إلكتروني عبر بوابة مقيم الإلكترونية (muqeem.sa)، ويجب العلم أن اللجنة الطبية تحتفظ بحق رفض أي طلب مقدم أو فرض أي اشتراطات إضافية وفق ما تراه مناسباً بعد مراجعة الطلب.

وقد تم توجيه الدعوة من جانب الإدارة العامة للجوازات السعودية لكافة المسافرين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين بضرورة تسجيل اللقاح إلكترونياً عبر بوابة مقيم تسجيل اللقاح أو عبر موقع مقيم لتسجيل التطعيم “تسجيل القدوم” قبل الوصول إلى المملكة.

كما أوضحت إدارة الجوازات العامة أن ذلك سوف يعمل على الإسهام في تسريع الإجراءات الخاصة بالدخول إلى الأراضي السعودية، بالإضافة إلى تقليل فترة الانتظار في منافذ الدخول، ومن يرغب في الحصول على رابط البوابة الخارجية للتطعيمات للتسجيل وفق الشروط المعتمدة، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

الجوازات السعودية تسجيل اللقاح 1443

تم الإعلان رسمياً من جانب قطاع الجوازات بالمملكة العربية السعودية عن ضرورة تحديث البيانات البريدية المسجلة في نظام أبشر وفي بوابة مقيم علم الإلكترونية، حيث سيساعد ذلك في تسهيل عملية إيصال الوثائق والمستندات والإشعارات الخاصة بك والتابعين لك الصادرة عن المديرية العامة للجوزات، وذلك من خلال هيئة البريد السعودي “سُبُل”.

وقد جددت الجوازات السعودية الدعوة لجميع القادمين إلى الأراضي السعودية من غير المواطنين السعوديين سواء كانوا محصنين أو غير محصنين بضرورة تسجيل القدوم أو تسجيل اللقاح إلكترونياً عبر بوابة مقيم تسجيل القدوم للخدمات الإلكترونية للإسهام في تسريع إجراءات الدخول تقليل فترة الانتظار في منافذ الدخول، ويشمل التسجيل في بوابة مقيم الإلكترونية الفئات التالية:

مواطني مجلس التعاون الخليجي. المقيمين والمرافقين لهم. حاملي التأشيرات الجديدة على اختلاف أنواعها.

حجز موعد لقاح كورونا وزارة الصحة السعودية

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن توفير خدمة حجز موعد لتلقى لقاح كورونا وهي خدمة اختيارية يتم تقديمها لكافة المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية من أجل تلقي لقاح فيروس كورونا، حيث يتم حجز موعداً بشكل مُسبق للحصول على اللقاح في المركز الطبي الأقرب إليك.

وسوف يتلقى المقدم رسالة تتضمن التاريخ المحدد لأخذ الجرعتين خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من تقديم الطلب، ويتم الحصول على الخدمة الإلكترونية لحجز موعد كورونا من خلال تطبيق صحتي، ومن يرغب في الحصول على رابط البوابة الخارجية للتطعيمات 1443 لاعتماد لقاح كورونا، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

تسجيل لقاح كورونا إلكترونياً

نود أن نلفت انتباه متابعينا لأمر هام يتعلق بتسجيل اللقاح من قبل المواطنين أو من غير المواطنين، حيث هناك العديد من الاستفسارات حول ما هو الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل المواطنين القادمين من الخارج، والموقع المخصص لغير المواطنين القادمين إلى المملكة، حيث يمكنكم التعرف على أي منصة إلكترونية ينبغي التسجيل من خلالها بالتالي:

المواطنين والمقيمين: في حال تم الحصول على لقاح كورونا من خارج المملكة، فيتم تسجيل اللقاح عبر رابط البوابة الخارجية للتطعيمات المرفق.

الزائر أو الخليجي: يتم تسجيل لقاح كورونا عبر منصة مقيم الإلكترونية.

يجب تسجيل اللقاح إلكترونياً قبل الوصول إلى أراضي المملكة العربية السعودية بمدة 72 ساعة.

السماح بدخول المملكة العربية السعودية

تم الإعلان من جانب وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن السماح بعودة المقيمين القادمين إلى المملكة من الدول التي سبق وأن تم تعليق القدوم منها بشكل مؤقت لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، ولكن يشترط استكمال تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة العربية السعودية قبل مغادرتهم لها، ويتم الدخول لهؤلاء الأشخاص مباشرةً إلى المملكة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.