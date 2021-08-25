النيجر.. مقتل 16 جنديا بهجوم لمسلحي بوكو حرام

شنت مسلحو بوكو حرام هجوما داميا على معسكر للجيش وأسفر مقتل وإصابة 25 جنديا، بالإضافة إلى العشرات من المسلحين.

وقالت وزارة الدفاع في النيجر، اليوم الأربعاء، إن المئات من مسلحي جماعة بوكو حرام المتشددة شنوا هجوما على موقع عسكري في جنوب البلاد خلال الليل مما أدى إلى مقتل 16 جنديا من النيجر وإصابة 9 آخرين.

وأضافت الوزارة في بيان أن نحو 50 من المسلحين قتلوا في المعارك التي تلت الهجوم، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي الثاني عشر من الشهر الجاري، أعلنت النيجر عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في هجوم لمسلحين مجهولين بمنطقة غربي البلاد.

وعلى مدار سنوات، شهدت منطقة بانيبانغو، التي تقع داخل ما يسمى بمنطقة الحدود الثلاثة بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، هجمات دامية لجماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

يشار إلى أن هجومين وقعا في نهاية يوليو المنصرم، ألقيت مسؤوليتهما على المتشددين، أسفرا عن مقتل 33 شخصا، وفي أعقابهما تعهدت وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات أمنية مشددة في المنطقة ومحاسبة المرتكبين.