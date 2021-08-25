البنتاجون: كل 39 دقيقة تقلع طائرة من مطار كابول

ذكرت ذلك شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن ذلك جاء فى بيان "البنتاجون" حول تطورات الأوضاع فى مطار كابول خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبحسب "سبوتنيك"، كشف "البنتاجون" أن 90 رحلة غادرت المطار جرى خلالها إجلاء 19 ألف شخص، مشيرا إلى أن هناك طائرة تغادر المطار كل 39 دقيقة.
وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية، فإن إجمالى عدد من تم إجلاؤهم من مطار كابول وصل إلى 88 شخصا، بينما هناك 10 آلاف شخص لا يزالون ينتظر مغادرة المطار.
وتدهورت الأوضاع الأمنية فى أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على الحكم فى البلاد، إثر سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بقرار من الرئيس الأمريكى جو بايدن.
وأثار ذلك مخاوف لدى آلاف الأفغان، الذين فروا إلى مطار كابول لمغادرة البلاد، خوفا من حكم "طالبان"، رغم أن الحركة أعلنت عفوا عاما، قالت إنه يشمل الجميع بمن فيهم المتعاملين مع القوات الأجنبية فى السابق.
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