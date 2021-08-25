ستكون محددة خطة تفصيلية لاستئناف الدراسة الحضورية في السعودية, قام الدكتور حمد اّل شيخ بالإعلان عن العديد من القرارات في المؤتمر الذي قام بحضوره يوم الخميس في المملكة العربية السعودية.
حيث قام الدكتور حمد اّل شيخ بالإعلان عن خطة استئناف الدراسة في العام الدراسي القادم في المملكة العربية السعودية. كما أنه ذكر أن العام الدراسي من المفترض أن يبدأ في 29 أغسطس لكل من طلاب الثانوية و كذلك لطلاب المستويات المتوسطة في التعليم العام، وأنه أيضًا ساري على طلاب التدريب الفني بالإضافة إلى طلاب مؤسسات التعليم الجامعي.وزير التعليم يكشف عن خطة تفصيلية لاستئناف الدراسة الحضورية في السعودية
هناك العديد من التطورات للخطط الدراسية والقيام بإعداد العديد من المناهج الجديدة التي تصل إلى 34 منهج جديد سوف يتم وضعه.ليس وضع منهاج جديدة فقط بل أيضًا سيتم تطوير أكثر من 89 منهج قديم قائم حتى الأن.خطة استئناف الدراسة في المملكة العربية السعودية
هناك خطة تفصيلية لاستئناف الدراسة الحضورية في السعودية تم وضعها من قبل الدكتور حمد اّل شيخ.
تلك الخطة تم وضعها أإولًا لسلامة الطلاب والمعلمين وجميع الهيئة التعليمية:
- لقد أعلن الدكتور حمد اّل شيخ عن السماح للطلاب الذين تم تلقيهم لقاح كورونا على الأقل مرتين في الحضور في الفصول.
- هذا شرط أساسي لتواجد الطالب في الفصل وذلك لحماية الطلاب جميعًا وضمان عدم انتشار الفيروس.
- إذا كان هناك أي اشتباه بأن أحد مصاب بفيروس كورونا أو تمت أي شكوة عن طالب أو طالبة يعانون من فيروس كورونا.
- فإن الدراسة بالفصل التي كان به الفيروس ستقف لمدة 10 أيام.
- كما أن في خلال العشر أيام التي ستقف فيهم الدراسة في الفصل سيتم إكمال الدراسة عن بعد من خلال منصة مدرستي.
- أيضًا إذا تم أكتشاف أكثر من حالة في المدرسة في أماكن مختلفة في هذه الحالة.
- سيتم تعليق جميع فصول المدرسة وإكمال الدراسة عن بعد من خلال منصة مدرستي.
- أما الطلاب الذين لم يتلقوا لقاح كورونا مرتين على الأقل سيقومون بتكميل الدراسة عن بعد من خلال منصة مدرستي.
- سيقوم المعلمين بتنزيل الدروس اليومية الخاصة به على منصة مدرستي.
- كذلك إن مواعيد الدراسة عن بعد عن طريق منصة مدرستي لصفوف المرحلة الابتدائية محددة.
- حيث ستبدأ من الساعة 3:30 عصرًا حتى 7 مساء.
- سيتم تنفيذ العديد من المنهاهج الجديدة في العام الدراسي المقبل لهذا إنه سيكون عام استثنائي وفريد من نوعه.
- حيث سيتم تنفيذه على ثلاث فصول دراسية مختلفة وكذلك تنفيذ أول عام مشترك للمرحلة الثانوية.
ستكون محددة خطة تفصيلية لاستئناف الدراسة الحضورية في السعودية, قام الدكتور حمد اّل شيخ بالإعلان عن العديد من القرارات في المؤتمر الذي قام بحضوره يوم الخميس في المملكة العربية السعودية.
حيث قام الدكتور حمد اّل شيخ بالإعلان عن خطة استئناف الدراسة في العام الدراسي القادم في المملكة العربية السعودية. كما أنه ذكر أن العام الدراسي من المفترض أن يبدأ في 29 أغسطس لكل من طلاب الثانوية و كذلك لطلاب المستويات المتوسطة في التعليم العام، وأنه أيضًا ساري على طلاب التدريب الفني بالإضافة إلى طلاب مؤسسات التعليم الجامعي.وزير التعليم يكشف عن خطة تفصيلية لاستئناف الدراسة الحضورية في السعودية
هناك العديد من التطورات للخطط الدراسية والقيام بإعداد العديد من المناهج الجديدة التي تصل إلى 34 منهج جديد سوف يتم وضعه.ليس وضع منهاج جديدة فقط بل أيضًا سيتم تطوير أكثر من 89 منهج قديم قائم حتى الأن.خطة استئناف الدراسة في المملكة العربية السعودية
هناك خطة تفصيلية لاستئناف الدراسة الحضورية في السعودية تم وضعها من قبل الدكتور حمد اّل شيخ.
تلك الخطة تم وضعها أإولًا لسلامة الطلاب والمعلمين وجميع الهيئة التعليمية:
- لقد أعلن الدكتور حمد اّل شيخ عن السماح للطلاب الذين تم تلقيهم لقاح كورونا على الأقل مرتين في الحضور في الفصول.
- هذا شرط أساسي لتواجد الطالب في الفصل وذلك لحماية الطلاب جميعًا وضمان عدم انتشار الفيروس.
- إذا كان هناك أي اشتباه بأن أحد مصاب بفيروس كورونا أو تمت أي شكوة عن طالب أو طالبة يعانون من فيروس كورونا.
- فإن الدراسة بالفصل التي كان به الفيروس ستقف لمدة 10 أيام.
- كما أن في خلال العشر أيام التي ستقف فيهم الدراسة في الفصل سيتم إكمال الدراسة عن بعد من خلال منصة مدرستي.
- أيضًا إذا تم أكتشاف أكثر من حالة في المدرسة في أماكن مختلفة في هذه الحالة.
- سيتم تعليق جميع فصول المدرسة وإكمال الدراسة عن بعد من خلال منصة مدرستي.
- أما الطلاب الذين لم يتلقوا لقاح كورونا مرتين على الأقل سيقومون بتكميل الدراسة عن بعد من خلال منصة مدرستي.
- سيقوم المعلمين بتنزيل الدروس اليومية الخاصة به على منصة مدرستي.
- كذلك إن مواعيد الدراسة عن بعد عن طريق منصة مدرستي لصفوف المرحلة الابتدائية محددة.
- حيث ستبدأ من الساعة 3:30 عصرًا حتى 7 مساء.
- سيتم تنفيذ العديد من المنهاهج الجديدة في العام الدراسي المقبل لهذا إنه سيكون عام استثنائي وفريد من نوعه.
- حيث سيتم تنفيذه على ثلاث فصول دراسية مختلفة وكذلك تنفيذ أول عام مشترك للمرحلة الثانوية.
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