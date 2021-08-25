رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة محرم 1443 برقم الطلب وطريقة تسجيل مستفيد جديد

رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة محرم 1443 يعد من ضمن أكثر ما يبحث عنه علي شبكة الأنترنت الكثير من المستفيدين من المقطوعة في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بالحصول علي نتيجة المقطوعة حيث أن ذلك يعد من ضمن أكثر ما يهم العديد من المستفيدين وأيضاً يمكن معرفة موعد الإيداع للدفعات.

المساعدات المقطوعة محرم 1443

مقطوعة الضمان الاجتماعي أو كما يطلق عليها المساعدات المقطوعة هي نوع من المساعدات المالية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلي العديد من المواطنين وذلك لأن يتم مساعدتهم بشكل كبير في الحصول علي مبلغ مالي في كل فترة يعمل علي تحسين مصدر الدخل الشهري لهم، ويتم صرف المقطوعة في فترة كل ثلاث شهور أو في كل خمس شهور علي حسب الحالة الاقتصادية للمواطنين في المملكة.

طريقة التسجيل في مقطوعة الضمان

يمكن أن يتم تسجيل مستفيد جديد في مقطوعة الضمان عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في مجموعة السطور التالية:-

الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.

تقوم باختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة التسجيل في المقطوعة.

تكتب الاسم ثم رقم الهوية الوطنية.

بعد ذلك تقوم بكتابة تاريخ الميلاد في المكان المخصص لة.

تكتب جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك.

إدخال رقم الحساب البنكي وأسم البنك.

رفع الاوراق المطلوبة منك.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر التسجيل.

رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة محرم 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل خدمة رقمية من اجل الاستعلام عن المقطوعة من خلالها حيث يكون ذلك عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: