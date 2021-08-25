“الان” تسجيل القدوم للزائرين linktr.ee/ABSHER عبر منصة أبشر SA بعد عودة الطيران للملكة

تسجيل القدوم للزائرين linktr.ee/ABSHER عبر منصة أبشر الإلكترونية وذلك بعد أن قامت وزارة الطيران السعودية بالاشتراك مع وزارة الصحة وكذلك الداخلية بالإعلان عن فتح باب السفر والطيران إلى المملكة من العديد من البلدات، وفق عدد من المعايير والضوابط الخاصة بالسفر إلى المملكة والتي تخص أمان السفر والحصول على اللقاح المعتمد لدى وزارة الصحة بالمملكة.

قرارات الطيران بالمملكة أغسطس 2020

قامت المملكة فيما مضى بإيقاف السفر من وإلى المملكة بسبب انتشار فيروس كرونا الكبير في جميع أنحاء العالم، حيث قامت وزارة الصحة بالاشتراك مع وزارة الداخلية باتخاذ العديد من الإجراءات التي تخص الفيروس والإصابات اليومية داخل المملكة، حيث قامت وزارة الداخلية بتحديد الأماكن التي يتم حظر التجول والخروج فيها بسبب الوضع الوبائي، بينما قامت وزارة الصحة بتجهيز الرعايات المركزة والبروتوكول العلاجي للمصابين للتقليل من أعراض الفيروس وتحسين حالة المصابين، بينما قامت وزارة الصحة أيضا بالاتفاق مع عدد من شركات اللقاح العالمية لاستيراد أعداد كبيرة من أنواع متنوعة من اللقاحات ضد الفيروس.

خطط المملكة حول فيروس كرونا

قامت المملكة بتحديد أعداد الإصابات اليومية من الفيروس بعمل الحظر الصحي للمصابين به، بينما قامت بوضع العديد من الخطط لتلقيح الطواقم الطبية ثم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وقامت كذلك في أحدث القرارات بإجبار الطلاب على الحصول على اللقاح من عمر 12 وحتى 18 عام بالمدارس، وحظر الوجود في المؤسسات والمنشآت الحكومية لغير المحصنين ضد الفيروس، وبعد السيطرة الكبيرة على الوضع الوبائي بالمملكة قامت بفتح باب السفر إليها من جديد مع العديد من الضوابط.

تسجيل القدوم للزائرين linktr.ee/ABSHER عبر منصة أبشر الإلكترونية

تم تقنين قدوم الزائرين إلى المملكة من خلال منصة أبشر الإلكترونية لتسجيل المقيمين بالمملكة والقادمين إليها وذل بالشروط التالية:

أن يكون القادم إلى المملكة قد قام بالحصول على جرعتي لقاح كرونا.

لابد أن يكون الملقحين حاصلين على اللقاحات المعتمدة لدى وزارة الصحة السعودية.

الحرص على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي واتباع جميع الإجراءات المطلوبة.

يتم اتباع الإجراءات اللازمة عند المغادرة من المملكة ونفس الإجراءات عند القدوم إليها.

تسجيل منصة أبشر الإلكترونية (المقيمين – الزائرين)

يتم إنشاء حساب خاص على هذه المنصة الإلكترونية لتسجيل دخول الوافدين والزائرين لكل من المقيمين وكذلك الوافدين إلى المملكة ويكون على المسجلين اتباع جميع الخطوات وكتابة البيانات المطلوبة لتكون دليلا شاملا يتم الرجوع إليه في أي وقت بالدخول على حساب المستخدم، كما يتم تحديد بيانات القادمين إلى المملكة في خلال 72 ساعة على الأقل قبل الدخول إلى المملكة.