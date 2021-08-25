أنواع الجنية الذهب وأهم أشكاله بالتفصيل، ما هو أنواع الجنية الذهب، يهتم الجميع بمعرفة أنواع الجنية الذهب لأنه يختلف كثيرا من حيث النوع أو الشكل وبالتالي لكل نوع بعض التصميمات المعدنية الذهبية والتي تتضمن الربع جنيه ونصف جنيه والجنيه الذهب ويوجد عليهم النقش الخماسي منذ عام 1820 وذلك يرجع إلى جورج الثالث.

انتاج الربع جنيه

حيث تم إنتاج الربع جنيه لأول مرة في عام 2009 وبالتالي تم إنشاء التصميم جديد وهو أصغر عملة ذهبية في بريطانيا ويصل وزنه إلى 2 جرام و يتم صناعته من 22 قيراط من الذهب ويوجد على وجه العملة تمثال نصف الملكة أليزابيث الثانية، وقد تم تصميمها من قبل المصمم أيان بردولي ويوجد في الخلف القديس جورج والتنين.

النصف جنيه الذهب

يعتبر النصف جنيه تم إنتاجه في عام 1544 وقد تم اختراعه من خلال ضغط العملات بالبخار من خلال مسيو بولتون تم إصدار أول نصف جنيه في عام، و 817 وكان يصل الوزن إلى أربعة جرام كان في عهد جورج الثالث كما يوجد سوق العصر بنصف جورج الثاني مع التاريخ.

الجنية الذهب: تم عمل أو الجنية الذهب في عام 1817 وكان يصل وزنها إلى 7 . 98 وحجمه 22 ملم قطر.

أشكال الجنية الذهب

يوجد مجموعة متنوعة من العملات الذهبية إلى 12 ملكا وهم كالآتي:

يوجد فكتوريا يونج درع الرأس عكس مع وجود رأس فكتوريا اليوبيل، كما يوجد صور إليزابيث الثانية الرابعة مع وجود صورة للجنيه الذهب الصورة الأولى إلى إليزابيث الثانية، مع وجود شكل الجنية الذهب على جوجل الخامس النوع الأول رأس كبير، كما يوجد جورج الخامس رأس الصغير، يوجد أيضا أشكال أخرى للجنيه الذهب على شكل فكتوريا الشابة رأس سانت جورج عكس، وكذلك فكتوريا العجوز وأدوارد السابع.