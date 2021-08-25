تردد قناة ssc الرياضية الجديدة على النايل سات وعرب سات بجودة فائقة الناقلة الدوري السعودي

تردد قناة ssc الرياضية الجديدة من أهم الترددات التي يتم البحث عنها اليوم، من قبل محبي الكرة السعودية، أصبحت القنوات من أشهر القنوات الرياضية العربية، في وقت قصير بعد أن تم أطلاقها من خلال كوادر قنوات mbc العالمية التي تسخر كافة أمكاناتها التقنية للقنوات السعودية الجديدة، حتى تقدم أفضل جوة في الصورة والصوت، لذا سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال التردد الجديد للقنوات، كي يستطيع الجمهور في داخل وخارج المملكة تثبيتها على أجهزت الاستقبال لديهم، والاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوري السعودي للمحترفين أقوى دوريات المنطقة العربية.

التردد الجديد لقنوات ssc الرياضية 2021

لم يتم بث القنوات حتى اللحظة على القمر الصناعي نايل سات سواء بالتقنية العادية أو التقنية فائقة الجودة، وتشير الشركة المسئولة عن أطلاق القنوات أنه في القريب العاجل سوف تتوافر القنوات العادية على النايل سات، والقنوات تبث حالياً عبر القمر الصناعي بدر سات فقط، والقنوات ذات الجودة العالية مشفرة تشاهد بمقابل مادي يدفع كل شهر من خلال الاشتراك .

تردد قناة ssc الرياضية السعودية

تمتلك قنوات السعودية الرياضية الجديدة العديد من الحقوق الحصرية، التي تجعل من تردد القناة مجال بحث مكثف من قبل عشاق الكرة السعودية والأسيوية، فالقنوات تمتلك حق نقل البطولات التالية.

بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وهي البطولة الرئيسية للقنوات. بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في كرة القدم كأس الملك سلمان. بطولة كأس السوبر السعودي. بطولة دوري أبطال أسيا في كرة القدم. التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر العام القادم 2022. التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأسيوية عام 2023 في الصين. وتستعد القناة في الفترة القادمة للدخول في منافسة لشراء العديد من البطولات الرياضية الكبرى والدوريات العالمية.

التردد 12417 معامل الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 قيمة الاشتراك في باقات القنوات الرياضية السعودية ssc قيمة الاشتراك في باقات القنوات الرياضية السعودية ssc توجد باقتان من القناة الأول باشتراك شهري قدره 57,99 ريال في الشهر وهي باقة sports on shahid vip . الباقة الثانية بقيمة اشتراك 74.99 ريال سعودي في الشهر وهي باقة sports on shahid vip GOPX

تردد قناة ssc الرياضية بدر سات