أميركا.. حكم الإعدام على سفاح تشارلستون الذي قتل 9 سود

أقرت محكمة استئناف أميركية، اليوم الأربعاء، حكم الإدانة والإعدام الصادر بحق ديلان روف، وهو رجل يؤمن بتفوق العرق الأبيض قتل 9 أشخاص سود في كنيسة بولاية ساوث كارولاينا في العام 2015، حسبما أفادت وثائق المحكمة.

وأصدرت محكمة الاستئناف، في الدائرة الرابعة الأميركية والمكونة من 3 قضاة، حكما ضد ديلان روف، "سفاح تشارلستون"، الذي جادل بأنه غير مؤهل للمحاكمة وتمثيل نفسه وأن المحكمة الجزئية الأميركية التي أدين فيها أساءت استخدام تقديرها.

وكتب القضاة في رأيهم: "لا يوجد تحليل دقيق للقوانين والسوابق يمكن أن يسلط الضوء على الرعب الكامل لما فعله روف"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافوا: "جرائمه تؤهله لأقسى عقوبة يمكن أن يفرضها مجتمع عادل".

يشار إلى أنه في ديسمبر 2016، وجدت هيئة محلفين أن روف مذنب في 33 تهمة فيدرالية بإطلاق النار الجماعي في كنيسة إيمانويل الأفريقية الميثودية الأسقفية التاريخية في تشارلستون في يونيو 2015.

وحكمت عليه هيئة المحلفين نفسها بالإعدام في يناير 2017.