أخبار اليمن : قيادات مؤتمرية في ذمار: المؤتمر جسد التسامح ومثل جغرافية اليمن وحقق المنجزات

قيادات مؤتمرية في ذمار: المؤتمر جسد التسامح ومثل جغرافية اليمن وحقق المنجزاتأكدت عدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام في محافظة ذمار ان الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر تمثل محطة هامة يتم من خلالها استذكار المعاني والدلالات التي مثلها تأسيس المؤتمر كتنظيم سياسي جامع في 24 اغسطس 1982م، مشيرين الى ما حققه المؤتمر من منجزات كثيرة طوال مسيرة حياته.

وفي استطلاع اجراه موقع دوت الخليج مع عدد من القيادات المؤتمرية بفرعي المؤتمر في محافظة وجامعة ذمار بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر اجمعت هذه القيادات على الوفاء للمؤتمر ونهجه مهما كانت الظروف.

سنظل ندافع عن الميثاق الوطني حتى نُفنى

في البداية تحدث الاستاذ حسن عبدالرزاق احد مؤسسي المؤتمر ورئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار، وقال: حقيقةً إن الذكرى التاسعة والثلاثين لقيام المؤتمر الشعبي العام في عام 1982م تأتي وشعبنا يعش في ظل ظروف يعلمها الجميع وهي ظروف الحرب والعدوان التي تستهدف النيل من شعبنا ومن كل مقوماته وخصوصاً في ما يتعلق في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمؤتمر الشعبي العام الذي قام في عام 1982 جاء في ظروف حرجة قد تكون أسوء من الظروف التي نعيشها في ماعدا الحرب.

واضاف: استطاع اليمنيون بإرادتهم وعزيمتهم أن يلتفوا حول ميثاق وطني من خلال لجنة حوار شملت كل القوى السياسية الموجودة في الساحة اليمنية واستطاعت هذه اللجنة التي استعانت بكل شرائح المجتمع من علماء ومن سياسيين ومن قيادات مختلفة أن تصيغ الوثيقة الفكرية التي أجمع كل الناس وفي كثير من المجامع العربية أن تقول عن هذا الميثاق بأنه صالحاً لأن يكون نهجاً فكرياً ليس لليمن وحدها بل لكثير من الدول العربية أو لكل الدول العربية.

واختتم عبدالرزاق بالقول: إنه الميثاق الذي نؤمن به والذي سنظل نناضل ونتمسك به وبنهجه حتى يرث الله الأرض ومن عليها حتى ننتهي من الوجود من هذه الحياة المؤتمر سيظل شامخاً قوياً وثابتاً وصامداً تجاه العدوان وسيظل وفياً لكل قواعده ولكل المنتمين إليه ولكل أنصاره إن شاء الله.

تأسيس المؤتمر.. ميلاد وطن ومنجزات

ويعتبر نائب رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار الاستاذ محمد احمد العلواني ان الذكرى التاسعة والثلاثون لتأسيس المؤتمر الشعبي العام هي تذكرنا بتاريخ ميلاد وطن، ويقول: المؤتمر هو الحزب الرائد حزب التنمية وحزب الاعتدال وشهدت اليمن في عهده تحولات مهمة ومنجزات لا تعد ولا تحصى.

واضاف العلواني: هذه مناسبة غالية على كل يمني وعلى كل مؤتمري شريف ولا يسعنا إلا أن نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس وكل القيادات المؤتمرية.

من جانبه يهنىء الشيخ أحمد حسين العزيزي عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر بالدائرة (201) مديرية الحدا، قيادات المؤتمر بهذه المناسبة نقدم التهاني والتبريكات إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام وقيادات المؤتمر بهذه الذكرى الـ39 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.

ويؤكد العزيزي في السياق نفسه ان تأسيس المؤتمر مثل ميلاد وطن بالنظر الى ما حققه من منجزات، قائلاً: المؤتمر هو الوطن هو الجامعة هو الطريق هو الكهرباء. المؤتمر هو الذي وحد الإنسان ووحد الشعب.

احتفاء بالولاء الوطني والدفاع عن الوطن

الاستاذ حسين علي الخلقي عضو قيادة فرع المؤتمر بجامعة ذمار، يرى ان الاحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر هو احتفاء بكثير من المنجزات العظيمة التي تحققت للوطن.

وقال الخلقي: نهنئ جماهير شعبنا اليمني العظيم وفي المقدمة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسهم الشيخ المناضل صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام نحتفل بالذكرى التاسعة والثلاثين لتاسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982م وإقرار الميثاق الوطني.

مضيفاً: نحن نحتفي بذلك لأنه احتفاء بالولاء الوطني والدفاع عن الوطن أمام تحالف العدوان السعودي الإماراتي الغاشم ونحتفل بهذه الذكرى بكل المنجزات العظيمة التي تحققت في ظل الثورة اليمنية الخالدة..

حزب التسامح والمنجزات

القيادي ومسؤول الرقابة التنظيمية بفرع المؤتمر بمحافظة ذمار الاستاذ عبدالخالق المنجر تحدث عن المناسبة وقال: أولاً نهدي تحياتنا لقيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالشيخ صادق أمين ابوراس والأمين العام للمؤتمر، وكل قيادات المؤتمر وأعضائه وأنصاره وبهذا المناسبة 24 أغسطس ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام هي ذكرى ننطلق من خلالها للوسطية والاعتدال ننطلق من خلالها للبناء والتنمية والقبول بالأخر في ظل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا وما نتعرض له من عدوان غاشم وحصار مطبق على البلاد وصلت أثاره على المواطن البسيط.

ويضف المنجر: ندعو المؤتمريين للتماسك والتعاون والتآلف وجعل مصلحة الوطن هي المصلحة العليا بغض النظر عن المصالح الشخصية أو الحزبية فنحن في المؤتمر الشعبي العام حزب وسطية واعتدال نقبل بالأخر ومنجزاتنا تشهد لنا فلا نبالغ إذا قلنا المؤتمر الشعبي العام هو حزب المنجزات وفي كل مرفق ثمة اية تدل على أنه المؤتمر.

تنظيم يمني غير مستورد ويمثل الوطن

من جانبه اعتبر أحمد عبدالله البياض عضو اللجنة الدائمة ان المؤتمر تميز بانه حزب يمني غير مستورد، وقال: نهنئ رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس وقواعد المؤتمر بهذه المناسبة العظيمة فالمؤتمر الشعبي العام لم يكن حزباً مستورداً كالإخوان المسلمين او غيره من الاحزاب الوليدة أو السابقة.

أما عضو قيادة فرع المؤتمر بالدائرة (196) عضو اللجنة الدائمة عبدالكريم علي خالد، هنأ الشعب اليمني وقيادة المؤتمر بالمناسبة، قائلاً: نهنئ الشعب اليمني وقيادة المؤتمر الشعبي العام وأعضاء المؤتمر الشعبي العام والأخ رئيس المؤتمر والأمين العام بمناسبة ذكرى تأسيس المؤتمر..

ويؤكد ان المؤتمر الشعبي العام مؤسس الديمقراطية وهو يمثل الوطن جميعاً..

وفي ذات السياق هنأ فيصل محمد الفلاحي عضو قيادة منتدى الميثاق الوطني الشعب اليمني العظيم بهذه المناسبة العظيمة ذكرى تأسيس المؤتمر التاسعة والثلاثين وعلى رأسهم الشيخ صادق أمين ابوراس وقواعد وكل أعضاء المؤتمر الشعبي العام.

وقال الفلاحي: حقيقة كان تأسيس المؤتمر تأسيس وطن.

من جانبه قال فهد سيلان عضو قيادة منتدى الميثاق الوطني: نتقدم بأحر التهاني والتبريكات للوالد الشيخ صادق أمين ابوراس بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثون لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، والمؤتمر هو حزب الوسطية والاعتدال والحزب الرائد في إطار الوطن..

أما عضو المؤتمر الشعبي العام أمين حفظ الله محمد الفقيه فقال: نهنئ ونبارك لقيادة وقواعد المؤتمر الشعبي العام برئاسة الشيخ صادق ابوراس بمناسبة الذكرى الـ39 لتأسيس المؤتمر حزب الوسطية والاعتدال..

رحلت السلطة وذهب الحاكم وبقي المؤتمر

عضو منتدى الميثاق الوطني محمد أحمد الجرادي هنأ قيادة المؤتمر بالمناسبة وقال: نهنئ قيادتنا السياسية ممثلة بالشيخ صادق أمين أبوراس بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام واهنىء كل الثابتين الصامدين على مبادئهم.

مؤكداً ان المؤتمر سيبقى ثابتاً وقوياً، واضاف: المؤتمر باق المؤتمر لن يموت المؤتمر لن يفنى المؤتمر الشعبي العام كانوا يقولون عنه حزب السلطة السلطة رحلت وبقى المؤتمر، كانوا يقولون عنه حزب الحاكم الحاكم رحل وبقى المؤتمر، المؤتمر باق وثابت ثبوت الجبال.

مختتماً بالقول: المؤتمر الشعبي العام دائماً تجده مع الوطن وإلى الوطن ولا يمكن أن يخرج عن إطاره الوطني مهما كان.

عضو المؤتمر الشعبي العام حسين حسين جنه، قال: هذه الذكرى وهذه المناسبة ذكرى عظيمة جداً لا يسعنى فيها إلا أن اهنئ كل قواعد وأعضاء المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسهم الأستاذ المناضل صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام.

واضاف: كما أن هذه المناسبة تعني الكثير حيث أنه تم صياغة وإقرار الميثاق الوطني للمؤتمر الشعبي العام الذي التف حوله كل أبناء الشعب بمختلف طوائفه وشرائحه السياسية وأينما وجد المؤتمر وجد الوطن.

سعد عامر علي عضو اللجنة الدائمة أمين عام منتدى الميثاق الوطني، قال: اتقدم بالتهنئة لقيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالشيخ صادق أمين ابوراس بهذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوبنا وعلى قلوب كل المؤتمريين الصادمين الثابتين في وجه العدوان الغاشم البربري.

المؤتمر جسد أهداف ثورة سبتمبر

القيادي المؤتمري وعضو المجلس المحلي بمحافظة ذمار الاستاذ حميد علي جابر هنأ قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام على مستوى الوطن بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام.

وقال جابر: هذا اليوم التاريخي لن ينساه أبناء الشعب اليمني والذي جسد في معانيه أهداف ثورة 26 سبتمبر وسيظل المؤتمر الشعبي العام هو الحزب الرائد الذي يمثل كل أطياف العمل السياسي في اليمن وكذلك المؤتمر أو هذا اليوم الرابع والعشرين من أغسطس يذكرنا بالكثير من منجزات 33 سنة استطاع الوطن من خلالها أن ينهض وأن ينافس بعض الشعوب في مجالات مختلفة ومن أهمها التعليم والتنمية في جميع المجالات.

واضاف: ذكرى تأسيس المؤتمر ستظل هي راسخة في عقول الأجيال مهما حاول المتآمرون في أي مكان أو في أي زمان ان يتآمروا على هذا التنظيم الرائد فلن يستطيعوا النيل منه لأنه يمثل فكر وتوجه شعبي راسخ في عقول كل الأجيال.

المؤتمر داعم المرأة اليمنية

المهندسة أمل يحيى الحماطي قالت أهنئ الشعب اليمني بأكمله في الذكرى 39 لتاسيس المؤتمر حزب التنمية وأهنئ رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، بهذه المناسبة.

مشيرة الى مواقف المؤتمر الداعمة للمرأة اليمنية، وقالت: المؤتمر حزب البناء والوسطية وحزب دعم المرأة الذي يدعم المرأة في جميع المجالات إلى أن وصلت وزيرة وسفيرة وقاضية.

المؤتمر عكس جغرافية اليمن كلها

الدكتور ابراهيم القيسي اكد ان ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام في 82 لها دلالات كثيرة فالمؤتمر الشعبي العام بنيى على التسامح وعلى القيم وبناء الوطن ومنجزاته شاهدة أو واضحة للعيان لا تحتاج إلى وصف والمقام لا يتسع لذكرها.

وقال القيسي: وبهذه المناسبة أهنئ قيادة المؤتمر الشعبي العام ممثلة بالأخ صادق أمين ابوراس، وكل أعضاء المؤتمر الشعبي العام وأدعوهم إلى وحدة الصف واستكمال البناء لكي يظل المؤتمر الشعبي العام هو المؤتمر الرائد الذي من خلاله اتضحت جغرافية اليمن الكبير من شرقه إلى غربه.

المؤتمر المسار الذي ولدت منه الديمقراطية

علي حسين محمد عكروت، قال: بهذه المناسبة انتهز الفرصة لأتقدم التهنئة لقيادة المؤتمر الشعبي العام وفي مقدمتهم رئيس المؤتمر الشعبي العام الأستاذ الشيخ صادق أمين ابوراس والأمين العام ولجميع الأمناء المساعدين ولكل أعضاء المؤتمر الشعبي العام.

واضاف: المؤتمر الشعبي العام، ولد من رحم هذه الأمة اليمنية ولم يكن نتيجة أجندة خارجية وإنما افكاره انبثقت من الميثاق الوطني الذي يعتبر النهج الذي توافقت عليه جميع الأطياف السياسية التي كانت مختلفة آنذاك وأتى المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982 ليكون البوتقة التي انصهرت فيها جميع الأفكار ويكون المظلة التي استظلت تحتها جميع الأطياف السياسية.

واختتم عكروت: المؤتمر الشعبي العام هو حزب بحجم وطن وهو المسار الذي من خلاله انبثقت الحرية والديمقراطية ومسيرة البناء منذ 1982 وحتى اليوم، ولا زال المؤتمر بخير وسيظل بخير إن شاء الله بأفكاره، أفكار الوسطية والاعتدال.

المؤتمر أمل الجميع في السلام والمصالحة

هلال الفقيه نائب مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية الحدا، قال: إن الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام التي تأتي في هذا الوضع الحرج الذي يمر فيه الوطن من اعتداء وعدوان وحصار تجعل الجميع ينظرون للمؤتمر على أنه حامل لتطلعات كل اليمنيين للخروج من الوضع الراهن وتقديم رؤاه والعمل على إحلال السلام والتصالح الوطني الذي لا يستثني احد بعيدا عن التدخل الاقليمي والدولي وبما يخدم مصلحة اليمنيين أو الشعب اليمني وإخراجهم من هذه المحنة التي يمرون بها..