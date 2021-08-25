بريطانيا مستعدة لإخراج 200 كلب وهرّ من أفغانستان فى رحلة جوية

جدة - نرمين السيد - وبحسب "الشرق الأوسط"، أثارت الحملة التى أطلقها الجندى السابق فى مشاة البحرية بول بين فارثينغ لنقل حيواناته جدلاً فيما يسعى آلاف الأشخاص إلى الفرار من "طالبان" قبل انسحاب القوات الأمريكية بحلول 31 أغسطس .

وبعد الخدمة فى أفغانستان مع الجيش البريطانى، أسس فارثينغ جمعية خيرية للحيوانات أطلق عليها "ناوزاد" فى كابول لإنقاذ الهررة والكلاب والحمير.

وهو ما زال فى كابول وقد استطاع جمع تبرعات لتمويل طائرة بهدف إجلاء موظفيه وعائلاتهم بالإضافة إلى نقل نحو 200 هرّ وكلب فيما أطلق عليه "أوبيريشن آرك".

وكان وزير الدفاع البريطانى بن والاس قال فى وقت سابق إنه سيكون من الخطأ "إعطاء الأولوية للحيوانات الأليفة على الناس"، فيما ينتظر الآلاف خارج المطار خوفاً من انتقام "طالبان"، التى سيطرت على البلاد فى 15 أغسطس.

لكن فى وقت مبكر الأربعاء، كتب والاس على "تويتر" أنه سمح لمسؤولين بتسهيل معاملات موظفى فارثينغ الأفغان فى مطار كابول.

وقال والاس إنه بمجرد حدوث ذلك "إذا وصل (فارثينغ) مع حيواناته، فسنبحث عن مكان لطائرته".

وأضاف أن فارثينغ وموظفيه الأفغان الذين حصلوا على تأشيرات دخول إلى المملكة المتحدة، قد يغادرون من دون الحيوانات فى رحلة تابعة لسلاح الجو الملكى البريطانى.

وبعد تصريحات الوزير الثلاثاء، شن فارثينغ حملة مدعومة من مشاهير بمن فيهم الممثل الكوميدى ريكى جيرفيس الذى انتقد موقف وزارة الدفاع البريطانية.

وأجلت المملكة المتحدة أكثر من 10 آلاف شخص من أفغانستان منذ 13 أغسطس، ومن المقرر إجراء المزيد من الرحلات الجوية الأربعاء، وفقاً لوزارة الدفاع.