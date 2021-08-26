بلينكن: يمكن أن نتعاون مع حكومة طالبان فى أفغانستان إذا استجاب ذلك لمصالحنا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، أن بلاده تعتبر التعاون مع الحكومة التى ستشكلها حركة "طالبان" فى أفغانستان "ممكنا" فى حال كان ذلك "مفيدا لمصالح الولايات المتحدة".





وبحسب "روسيا اليوم"، قال بلينكن، خلال مؤتمر صحفى فى مقر الخارجية الأمريكية مساء الأربعاء: "لا تزال المفاوضات جارية بين طالبان والأعضاء السابقين فى الحكومة الأفغانية، بما فى ذلك حول نقل السلطة ودرجة المشاركة فى الحكومة المستقبلية، وأعتقد أنه فى مصلحتنا دعم هذه الجهود قدر الإمكان".

وتابع بلينكن: "سنقيم لاحقا التعاون مع أى حكومة فى أفغانستان تقودها طالبان بناء على مبدأ واحد بسيط وهو ما إذا سيساعد ذلك فى تمرير مصالحنا أم لا".

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضى أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة فى جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفى 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسى، بينما غادر الرئيس، أشرف غنى، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان"، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب فى أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة.

وتزامنا مع ذلك تنفذ إدارة بايدن رحلات جوية من مطار كابول لإجلاء الرعايا الأمريكيين والأوروبيين والمواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع واشنطن وحلفائها خلال السنوات الماضية.