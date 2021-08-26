18 وفاة و812 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 وفاة و812 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10338 وفاة، و792278 إصابة، ونسبة الفحوصات الإيجابيّة نحو 2.77 بالمئة.

وبين الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، الإثنين، أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12748 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 86 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 64 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 612 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1012 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 769192 حالة.

كما أشار إلى إجراء 29285 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء إلى نحو 9092059 فحصاً.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 12 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 19 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 29 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 10 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 11 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.