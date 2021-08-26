تونس.. إعفاء عدد من كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد

جدة - نرمين السيد - جاء هذا فى بيان نشرته الوزارة، اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وقالت الوزارة، بحسب "سبوتنيك"، إنه تم إعفاء كل من رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بليغ بن سلطان، والمديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات بثينة بن يغلان، والمدير العام للأداءات سامى الزوبيدى.

كما أعلنت الوزارة إنهاء مهام 3 مكلفين بمهمة بديوان الوزارة وهم: محمد كريم مرزوق ومحمد على عزيز ومحمد وحادة.

ويوم الاثنين أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضى بتمديد تعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن النواب حتى إشعار آخر.

وكان الرئيس التونسى، قد أعلن الشهر الماضى، تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشى، فى ظل تدهور شديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية فى تونس.