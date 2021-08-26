مواطن أمريكى يقتل 9 أشخاص من ذوى البشرة السمراء .. والمحكمة تقرر إعدامه

جدة - نرمين السيد - وأصدرت محكمة الاستئناف المكونة من 3 قضاة فى الدائرة الرابعة الأمريكية، الأربعاء، قرارا يؤكد حكم الإعدام بحق روف، حسبما نقلته وكالة "رويترز" عن وثائق قضائية.
وكتب القضاة فى نص الحكم: "لا يوجد سجل بارد أو تحليل دقيق للقوانين والسوابق يمكن أن ينقل الرعب الكامل لما فعله روف... جرائمه تجعله معرضا لأقسى عقوبة يمكن أن يفرضها مجتمع عادل".
وروف البالغ حاليا 27 عاما يؤمن بتفوق العرق الأبيض وقتل 9 أشخاص من ذوى البشرة السوداء فى كنيسة بمدينة تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية فى عام 2015، حسبما أفادت وثائق المحكمة، وأصدرت السلطات القضائية فى يناير 2017 حكما بإعدامه.
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