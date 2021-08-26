الراجحي للسيارات المستعملة برنامج تمويل سيارات شبه جديدة مصرف الراجحي

الراجحي للسيارات المستعملة من الخدمات التي يقدمها بنك الراجحي للعملاء، فمن هنا يبحث الراغبين عن تلك الخدمة، وهذا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقدم البنك، خدمات عديدة للمواطنين السعوديين والمقيمين، ومن اهم تلك الخدمات بيع السيارات شبه الجديدة، بسعر بسيط حيث يتناسب مع أصحاب الدخل المتوسط ، كما يقدم بنك الراجحي عدة خدمات لقاعدة عريضة من العملاء، حيث يقدم خدمة شراء وتملك بيت، أو شراء شقة أو تمويل عقاري، كما يقدم الراجحي حلول تمويلية عديدة، إذ يعتبر أهم المصارف الموجودة داخل المملكة العربية السعودية.

الراجحي للسيارات المستعملة

احصل على السيارة المناسبة، من معرفة برامج الراجحي في تقسيط السيارات، وخطوات التقديم على تمويل السيارات، والراجحي للسيارات المستعملة وهو واحد من الخدمات المقدمة من بنك الراجحي، حيث لم يقتصر تمويل البنك، على المعاملات النقدية فقط، بل تطرق إلى أفاق واسعة، تشمل تقريبا جميع الجهات التمويلية، وقد حدد الراجحي للسيارات المستعملة مميزات للتمويل وهي:

اختيار الدفع القسط الأخير، حيث يشمل عدة اختيارات.

ضمان ساري للمركبة، حيث يكون من الوكيل مباشرة بلا وسيط.

تأمين شامل على المركبة.

يتيح البنك معدل ربح تنافسي، بالنسبة لذلك التمويل.

لا يتعدى الحد الأقصى للتمويل 5000 كيلو متر للمركبة.

متاح التمويل للسيارات شبه الجديدة، من الوكالات المعتمدة لدى بنك الراجحي.

يستطيع العملاء المحولين لراتبهم أو غير المحولين، حيث يستطيع الجميع أن يستفيد من هذا التمويل، الذي يختص به الراجحي.

عرض 50 50 الراجحي

وهي خدمة يقدمها الراجحي جنب إلى جنب مع خدمة السيارات المستعملة، وتشمل تلك الخدمة السيارات الفاخرة، والتي صممت لإرضاء شريحة معينة من الشعب، وهي السيارات التي تبدأ قيمتها 120000 ريال سعودي وأكثر، ويستطيع العميل التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للراجحي، حيث يتم دفع 50% من قيمة السيارة كدفعة أولى، ودفع 50% كدفعة أخيرة بعد مرور سنتين.

ويمكن التقديم من جهة العميل، من خلال زيارة أقرب فرع، من فروع بنك الراجحي، المنتشرة في المملكة السعودية، أو الاتصال على رقم 08001241222 ، أو التقديم عبر شبكة الإنترنت الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي.