العودة للمدارس 1443 ونظام التعليم واشتراطات وزارة التعليم لتشغيل المدارس بجميع المراحل التعليمية

العودة للمدارس 1443 ونظام التعليم وفق ما أعلنته وزارة التعليم السعودية التي أصدرت تعميماً حول الإجراءات والترتيبات والاشتراطات المتعلقة ببدء الدراسة حضوريا بالمدارس للعام الدراسي الجديد، وتم إرسال التعميم لإدارات التعليمية بجميع المناطق والمحافظات السعودية، كما وضعت وزارة التعليم بالمملكة العديد من الضوابط والشروط لإدارة العملية التعليمية حضوريا، وشملت تلك الشروط والترتيبات 12 بند لتشغيل المدارس منذ لحظة استقبال الطلاب والطالبات بالمدارس، أكدت الحكومة السعودية ممثلة في وزارة التعليم أنها ستقوم بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بكل حزم.

العودة للمدارس 1443 نظام التعليم واشتراطات وزارة التعليم

وضعت وزارة التعليم السعودية العديد من الإجراءات الاحترازية وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة، هذا وقد تم تخصيص مسؤول بكل مدرسة، ويكون هذا المسؤول منوط به تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المُعلنة، هذا بجانب اللجان الإشرافية التي ستتابع تنفذ خطة الوزارة لتسير العملية التعليمية وفق الشروط الصحية، ويتم جميع ما سبق بجانب الفصول الافتراضية التي ستواكب بداية العام الدراسي الجديد.

الدراسة برياض الأطفال والمرحلة الابتدائية 1443 على منصة “مدرستي .. روضتي”



سيكون التعليم والدراسة عن بعد من خلال المنصات التعليمية المعتمدة وعلى رأسها منصة مدرستي ومنصة روضتي، وذلك خلال الفترة المسائية والتي ستكون بدأ من الساعة الثالثة والنصف عصراً حتى الساعة السابعة مساءً، ويستمر العمل بهذا حتى يتم الوصول بتحصين 70% من المواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية بجرعتين من اللقاح الخاص بفيروس كورونا، ومُخطط الانتهاء من ذلك يوم 30 أكتوبر 2021، بعدها تعود الدراسة حضوريا بالمدارس لطلاب المرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال.

العودة للمدارس “المرحلة المتوسطة ومرحلة الثانوي”

ستكون الدراسة حضورياً بالمدارس حسب النماذج التشغيلية، وذلك خلال الفترة الصباحية بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، وهم من الفئات العمرية المُستهدفة بالتحصين بلقاح كورونا قبل بدأ حضورهم للمدارس، وهم من الفئة العمرية 12 عام فأكثر، حيث يُشترط حضورهم للمدارس التحصين بجرعتين من لقاح فيروس كورونا المُستجد، أما بخصوص من ل يتمكن من التحصين بجرعتين من طلاب المتوسط والثانوي قبل بداية العام الدراسي، فستكون الدراسة لهم عن بُعد، كما أن من لم يتمكن من الحصول على جرعتين من اللقاح قبل بدء العام الدراسي سيتم اعتباره متغيّباً، وذلك حتى يتم استكمال التحصين بجرعتين.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تطبيق بنود الدليلين التشغيليين المدرسي والإشرافي، وذلك وفق سيناريوهات العودة للمدارس حسب خطة وزارة التعليم السعودية، كما سيتم العمل بالنماذج التشغيلية لاستئناف العملية التعليمية والدراسة للعام الجديد 1443 وفق آليات التعليم الإلكتروني لرفع كفاءة التشغيل.

وجود مسؤول لمراقبة الطلبة في الممرات. الطلاب ولطالبات الأكبر من 12 عام ولم يتمكن من الحصول على جرعتين من لقاح كورونا، سيتم اعتباره غائبًا لحين استكمال التحصين بالجرعتين. سيتم تعقيم الفصول ومرافق المدرسة يوميا، وذلك قبل دخول الطلاب الطالبات وبعد خروجهم بصفة يومية. متابعة الوضع الصحي للمدارس ومنسوبيها، وفقًا لوزارة التعليم. العمل بحزم على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بوسائل النقل المدرسي. سيتم تخصيص غرف خاصة بالعزل. وضع إجراءات للتعامل مع الحالات المشتبه بها. حال وجود إصابة أو اشتباه بأحد الفصول سيتم تعليق الدراسة في الفصل لمدة 10 أيام، وسيتحول طلاب هذا الفصل للتعليم عن بعد. سيتم إلغاء الأنشطة التي لا تحقق التباعد وتتنافى مع الإجراءات الاحترازية. تعليق الدراسة في المدرسة إذا تم رصد حالتين أو أكثر في فصول مختلفة، وتحويل طلاب هذه المدارس للتعليم عن بعد. العمل على تنظيم الدخول والخروج بشكل يحقق التدابير الوقائية من التباعد. في حال الطالب المتغيب بسبب الإصابة أو الاشتباه بالإصابة يتم متابعة تعليمه عن بعد.

الاشتراطات التي وضعتها وزارة التعليم لتشغيل المدارس وبدء الدراسة للعام الجديد 1443العودة للمدارس 1443 ونظام التعليم والتنسيق بين وزارتي التعليم والصحة

ومن الجدير بالذكر ما صرحت به ابتسام الشهري، وهي المتحدثة باسم وزارة التعليم، حيث صرحت بأن العودة للمدارس 1443 نظام التعليم يتم بالتنسيق بين وزارة التعليم ووزارة الصحة يتم بشكل كامل، وذلك منذ بدء عودة المعلمين والمعلمات، وذلك بجميع المدارس بكافة محافظات ومناطق المملكة، وأضافت الشهري بأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 1443هـ يتم على قدم وساق، كما أكدت المتحدثة باسم وزارة التعليم على إحدى القنوات الفضائية أن وزارة التعليم اتخذت ما يلزم لتهيئة البيئة المدرسية منذ وقت مبكر، وأشارت لدور المعلمين والمعلمات في تطبيق الإجراءات الاحترازية.