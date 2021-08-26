التعليم تعلن الدليل التشغيلي ومواعيد الدراسة الحضورية والمنصات التعليمية 1443

أرسلت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية. تعميما لكافة الادارات التعليمية في كافة المدن والمحافظات والمناطق في المملكة. يتضمن مواعيد الدراسة حضورياً والتعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، حيث أنه من المقرر أن تكون الدراسة حضورياً في المدارس لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، وعن بعد عبر استخدام منصة مدرستي والمنصات التعليمية الأخرى للطلاب في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، حيث لن يحضر معلمي تلك الصفوف إلى المدارس إلا يوماً واحداً يتم تحديده مع قائدي المدارس.

يأتي ذلك التعميم استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 1443، والذي ستتخذ فيه وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة اجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19)، خاصة في الدراسة الحضورية لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية.

التعليم تعلن الدليل التشغيلي ومواعيد الدراسة الحضورية والمنصات التعليمية

أشارت وزارة التعليم بأن مواعيد الدراسة خلال العام الدراسي 1443، سوف تختلف ما بين الدراسة عن بعد، والدراسة الحضورية، وذلك وفقاً للأتي:-

أولاً:- بالنسبة للدراسة عن بعد:-

تكون مواعيد الدراسة عن ىعد عبر منصة مدرستي والمنصات التعليمية الأخري لمرحلتي رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية في الفترة المسائية وذلك من الساعة 3:30 مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً، على ان تعود الدراسة حضورياً في هاتين المرحلتين بدءً تاريخ وصول النسبة المجتمعية للحاصلين على جرعتى لقاح إلى 70% أو تاريخ 24/3/1443 هـ الموافق 30/10/2021 أيهما أسبق.

ثانياً :- بالنسبة لمواعيد الدراسة حضورياً:-

تتطبق تلك المواعيد على طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث ستكون الدراسة حضورياً لهتين المرحلتين وتكون مواعيد الدراسة وفق النماذج التشغيلية خلال الفترة الصباحية للطلاب والطالبات مع اشتراط حصول الطلاب في تلك المرحلتين على جرعتي اللقاح، وتكون الدراسة عن بعد بالنسبة للطلبة والطالبات الذين لم يتلقوا جرعتين من اللقاح، وأشارت وزارة التعليم بأن من لم يتمكن من التحصين بجرعتين سيتم اعتباره متغيباً حتى يستكمل التحصين بجرعتين، ويمكن التعرف على الدليل التشغيلي كما يلي:-

من جهة أخري واستعداداً لبدء العام الدراسي الجديد فقد قررت وزارة التعليم وقف العمل بالمقاصف في المدارس، حيث أصدرت وزارة التعليم كتيب بذلك يتضمن التنبية على السادة المعلمين بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية لضمان تحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب داخل الفصول الدراسية.