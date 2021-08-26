حمدتو.. مصري يخطف الأضواء بـ"بارالمبياد طوكيو"

نجح لاعب تنس الطاولة المصري إبراهيم حمدتو في خطف الأضواء، خلال اليوم الأول من منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام حاليًا في طوكيو.

وكتب الحساب الرسمي لدورة الألعاب البارالمبية، عبر "تويتر" عن حمدتو: "فقط بالدورة البارالمبية، اللاعب المصري إبراهيم حمدتو يلهم الجميع حول العالم.. بعدما فقد ذراعيه إثر حادث، يمسك بالمضرب بفمه وتساعده قدماه".

كما أصبح حمدتو أول رياضي مصري يظهر كشخصية "أنمي" بجانب تميمة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، الدمية سومتي.

ورغم خسارة حمدتو في أولى مبارياته ببارالمبياد طوكيو 2020 أمام نظيره الكوري الجنوبي بارك هونغ كيو بنتيجة 3-0، لم تتوقف منشورات وتغريدات الإشادة باللاعب المصري، على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة وحتى الآن، خاصةً بعد تجمع المصورين من حوله، لتوثيق أدائه الاستثنائي خلال لقائه الأول بالدورة البارالمبية.

ومن جانبه، أشاد الفنان المصري، محمود البزاوي بأداء حمدتو، من خلال تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلًا: "أحب دائمًا متابعة الدورات البارالمبية وبالأخص أبطالنا المصريين مثل: شريف عثمان، فاطمة عمر، هاني عبد الهادي، متولي مطحنة و راندا تاج الدين..لكن دائمًا أقف منبهرًا أمام أداء الأسطورة المصرية إبراهيم حمدتو، وأتمنى كل التوفيق للبعثة المصرية في طوكيو".

ويملك حمدتو مسيرة رياضية مميزة، كما تعد تلك المشاركة الثانية له على التوالي بهذا الحدث الرياضي العالمي.

ومن أبرز إنجازات حمدتو على مستوى اللعبة تحقيق الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة ثلاث مرات، خلال أعوام: 2011، 2013، و2015.

وكان حمدتو قد تعرض لحادث قطار، وهو في العاشرة من عمره، أدى إلى بتر ذراعيه، ولكنه تمكن من احتراف لعبة التنس الطاولة رغم ذلك.

يُشار إلى أن البعثة المصرية تشارك في بارالمبياد طوكيو بـ49 لاعبًا ولاعبة يمثلون 8 ألعاب مختلفة وهي: رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، "الباراتايكوندو"، وكرة الهدف سيدات.