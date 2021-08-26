متى تصرف الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي في المملكة؛ حيث تقوم المملكة العربية السعودية بصرف الحقيبة المدرسية لدعم المواطنين خلال العام الدراسي ١٤٤٣ ه‍ والحقيبة المدرسية من ضمن الخدمات التي تقدمها المملكة لأولياء الأمور في بداية العام الدراسي للمستفيدين في الأساس من الضمان وذلك حرصاً من المملكة على توفير مساعدة أولياء الأمور على مواصلة تعليم أبنائهم، ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بالتعرف على موعد صرف الحقيبة المدرسية في السعودية ١٤٤٣بالتفصيل.

ما هي الحقيبة المدرسية في السعودية ١٤٤٣

الحقيبة المدرسية هي ضمن أحد البرامج التي يقدمها الضمان الإجتماعي في المملكة العربية السعودية حيث يقوم الضمان الإجتماعي بصرف الحقيبة المدرسية بمبلغ من المال لكي يساعد أولياء الأمور في شراء كافة المستلزمات المدرسية ويتم عمل هذا في كل عام دراسي وذلك يكون عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ويتم ذلك بعد قيام ولي الأمر بتقديم طلب زيت قبول الطلب بعد إستيفاء الشروط التي تم وضعها.

متى تصرف الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي في السعودية ١٤٤٣

قامت وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية مؤسسة الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بتوضيح الموعد المحدد لصرف الحقيبة المدرسية للمستحقين للسنة الدراسية القادمة ١٤٤٣ه‍ وذلك سوف يكون قبل موعد أول أيام الفصل الأول العام الدراسي الجديد حيث إن موعد بدء الدراسة في السعودية سيكون في 21 محرم 1443، وقامت الوزارة أيضاً بالتأكيد على أنه سوف يكون هناك نقاط التواصل مع أولياء الأمور المستفيدين من الحقيبة المدرسية عن طريق إرسال رسالة تحتوي على موعد صرف الحقيبة لكل منهم بالتفصيل.

شروط الحصول على الحقيبة المدرسية في السعودية ١٤٤٣

لقد تم وضع بعض الشروط التي لا بد أن تتوافر في أولياء الأمور الراغبين في الحصول على الحقيبة المدرسية في السعودية وهذه الشروط هي كالآتي:-

لا بد أن يكون ولي أمر الطالب من المواطنين من المستفيدين من خدمات ومساعدات برنامج الضمان الإجتماعي في المملكة.

يلزم أن يكون الطالب الراغب في الحصول على الحقيبة المدرسية عمره يكون يتراوح بين ستة سنوات وثمانية عشر سنة ( ٦ : ١٨).

أن يكون الطالب في أي مرحلة من التعليم الأساسي

كيفية التسجيل في الحقيبة المدرسية في السعودية ١٤٤٣

حتى يتمكن ولى الأمر من التسجيل في الحقيبة المدرسية السعودية ١٤٤٣ه‍ يجب إتباع الخطوات الآتية.

أولا الدخول إلى رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الرسمي على الويب.

ثم يتم الدخول على الصفحة الرئيسية وإختيار أيقونة ” الخدمات الإلكترونية ” ويليها النقر على مربع ” مستخدم جديد”.

يتم تدوين جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المحددة لذلك والتأكد من صحة البيانات ثم القيام بالنقر على أيقونة” حفظ البيانات”.

ثم يتم الضغط على أيقونة ” موافق” وذلك بعد الموافقة على كافة الشروط.

ثم بعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة نصية عن طريق الجوال تحتوي على رمز تفعيل الحساب.

يتم بعد ذلك إدخال رمز التحقق الذي جاء في الرسالة ثم تسجيل الدخول على الموقع.

ثم يتم الإنتقال إلى طلباتي وذلك لمتابعة طلب التسجيل كما أنه يتم إرسال رسالة نصية على الجوال بقبول الطلب.

قيمة الحقيبة المدرسية في السعودية ١٤٤٣

أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي أن قيمة الحقيبة المدرسية للمستحقين لها ولدعم الذي يتم صرفه للطلاب يُعادل حوالي ألف ١٠٠٠ ريال سعودي كل فرد ، وسوف يتم صرف الحقيبة المدرسية لكل طلاب المراحل التعليمية المختلفة من مرحلة ابتدائي ومرحلة المتوسط وكذلك مرحلة الثانوي من الصف الأول حتى الصف الـ 12 طالما كانت الشروط المطروحة أعلاه تنطبق عليهم.

وفي النهاية نكون تعرفنا على متى تصرف الحقيبة المدرسية من الضمان الاجتماعي في السعودية ١٤٤٣ وتعرفنا على الشروط التي يجب مراعاتها عند التقديم للحصول على الحقيبة المدرسية وتم توضيح بعض النقاط التي تخص هذا الدعم بالتفصيل.