دراسة حديثة تحسم جدل العلاقة بين لقاح "فايزر" والتهاب القلب

أظهرت دراسة نشرت الأربعاء في دورية "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين"، أن استخدام لقاح فايزر وبيونتيك المضاد لمرض كوفيد-19 يزيد مخاطر التهاب القلب زيادة طفيفة، لكن الخطر أكبر بين أولئك المصابين بفيروس كورونا.
وقال الباحثون استنادا إلى بيانات من كلاليت للخدمات الصحية، وهي مؤسسة كبيرة لتقديم الخدمات الطبية في إسرائيل، إن من بين كل 100 ألف شخص حصلوا على اللقاح سيصاب على الأرجح ما بين شخص وخمسة أشخاص بالتهاب عضلة القلب.
وأضافوا أن ذلك المعدل يكون أعلى بكثير، 11 لكل 100 ألف، بين الذين أصيبوا بفيروس كورونا، حسبما نقلت "رويترز".
وتأتي البيانات بعد أيام من الموافقة على استخدام لقاح فايزر وبيونتيك في الولايات المتحدة كأول لقاح تتم الموافقة عليه بشكل كامل لمن تزيد أعمارهم عن 16 عاما، وهي خطوة من المحتمل أن تقنع المتشككين بأخذ جرعة اللقاح.
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