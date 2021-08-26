نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة أمان تسجيل منحة 300 دينار في تونس وزارة الشؤون الاجتماعية سجل الآن amen.social.tn في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة أمان تسجيل منحة 300 دينار بتونس، من أهم الموضوعات وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان وزارة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية التونسية عن فتح باب التسجيل، للحصول على منحة 300 دينار ضمن المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين من جائحة كورونا، وقد حددت الوزارة رابط منصة أمان للتسجيل على هذه المنحة، خلال الفترة من 24 أوت الجاري حتي 23 سبتمبر 2021، على أن تتوافر في المتقدمين بالتسجيل منحة 300 دينار الشروط التي حددتها الوزارة للحصول على المنحة، وجاء هذا القرار ضمن عملية الإصلاح الاجتماعي الذي تقوم به الدولة بعد التغيرات السياسية التي تمت على الأرض خلال الفترة الأخيرة، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نستعرض أهم النقاط التي تشغل بال المواطن التونسي ويتساءل عنها لنضع لها الإجابات التفصيلية.

خطوات الدخول على منصة أمان

الدخول على الموقع الإلكتروني “amen.social.tn“.

كتابة رقم بطاقة الهوية الوطنية.

تسجيل تاريخ الميلاد.

إدخال رقم الهاتف النقال.

الفئات المستفيدة من منحة 300 دينار

الأشخاص ذات الدخل المنخفض في حدود 180 دينار.

أبناء المجتمع الذين ليس لديهم تغطية تأمينية.

العائلات التي لا يتجاوز دخلها الشهري عن 300 دينار.

التسجيل في منحة 300 دينار

تتم حالياً عمليات بحث مكثفة للتسجيل على منصة أمان التي خصصتها وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، للدخول عليها وتسجيل منحة 300 دينار لمن تنطبق عليهم الشروط من الفئات الأقل دخلاً، ولكن بعد انطلاق المنصة وبدء التسجيل عليها شهدت كثافة عالية من جموع المواطنين للتسجيل عليها، مما أدي لتأخر فتح المنصة في كثير من الأحيان، وتهتم الوزارة برفع كفاءة الموقع لذلك تعمل حالياً على توسعة القدرة الاستيعابية للمنصة لتحمل الضغط في عملية التسجيل.

موعد صرف منحة 300 دينار

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية أن عملية التسجيل تكون بدايةً من يوم الثلاثاء الموافق 24/8/2021، وتستمر حتي نهاية يوم الخميس الموافق 23/9/2021، على أن يبدأ صرف المنحة في الأول من سبتمبر 2021، علماً بأنه قد تم استثناء أصحاب بطاقات العلاج المجاني والتعريفة المنخفضة من تسجيل منحة 300 دينار، لكونهم مسجلين فعلياً لدي وحدة النهوض الاجتماعي.

وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية

هي أحد أهم الوزارات التابعة للحكومة التونسية، وهي مختصة بتوفير التغطية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع، مع العمل على تقديم خدماتها للفئات الأكثر احتياجاً، كما تهتم برفع كفاءة العاملين لديها لتحقيق أعلى مستوي من تقديم الخدمة لأكبر عدد من المواطنين.