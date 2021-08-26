رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati للطالب 1443 منصة العودة إلى المدارس

ننشر رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati التعليمية لتسجيل دخول الطالب بحساب مايكروسوفت للطلاب والكادر التعليمي، كما تتيح منصة مدرستي التعليمية إمكانية دخول ولي الأمر والإداريين عن طريق تعبئة بيانات حساب نظام نور لولي الأمر 1443هـ، وقد تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن صدور التوجيه السامي الكريم بالموافقة على أليات العودة الحضورية للعام الدراسي الجديد 1443هـ، ومن خلال موقع ثقفني نوفر آليات العودة الحضورية للمدارس، بالإضافة إلى رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1443، كما يمكنكم التعرف أيضاً على طريقة تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي للتعليم عن بعد الآن.

رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati

تم الإعلان من قبل وزارة التعليم عام عن إطلاق وتدشين منصتى مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية تتضمن العديد من الأدوات التعليمية عن بُعد “إلكترونياً” لدعم العملية التعليمية وعمليات التعلم، وذلك للإسهام في تحقيق الأهداف المبتغاة للمناهج الدراسية والمقررات للطلاب والطالبات، إلى جانب دعم تحقيق المهارات والقيم والمعارف لدى الطلبة لتتماشى مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل.

وتقدم منصة مدرستي للتعليم عن بعد فصولاً افتراضية آمنة يتم من خلالها شرح الدروس عن طريق الإنترنت بواسطة برنامج منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز، ويتم التفاعل بين المعلم وطلابه بهذه الدروس الافتراضية الرقمية من خلال المناقشة والإجابة على التساؤلات والاستفسارات، كما يتم إسناد واجبات وأنشطة مدرسية عبر منصة مدرستي الواجبات المدرسية وتحفيزهم على أدائها.

وقد أعلنت وزارة التعليم أيضاً عن توفير ما يزيد عن خمسة وأربعون ألف مصدراً تعليمياً متنوعاً عبر منصة مدرستي يراعي الفروق الفردية بين الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى توفير أدوات خاصة بالتخطيط والتصميم التعليمي، إلى جانب أدوات التقييم مثل الاختبارات الإلكترونية وبنوك الأسئلة التي تشتمل على ما يزيد عن مائة ألف سؤال في غالبية المقررات الدراسية، ويمكنكم الحصول الآن على رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الرسمي من خلال التالي.

رابط منصة مدرستي التعليمية تسجيل دخول madrasati

يتم تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية للطالب من خلال حساب مدرستي مايكروسوفت بتعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكل طالب وطالبة، أما عن تسجيل دخول منصة مدرستي لولي الأمر فتتم عن طريق تعبئة بيانات نظام نور المركزي، ومن يرغب في دخول مدرستي منصة التعليمية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط منصة مدرستي الرسمي (schools.madrasati.sa).

طريقة تسجيل منصة مدرستي طالب جديد 1443

تتيح منصة مدرستي التعليمية إمكانية تسجيل طالب جديد في المنصة منصة مدرستي 1443، حيث يتم الدخول إلى المنصة باتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم النقر على أيقونة منصة العودة للمدارس عبر منصة مدرستي الصفحة الرئيسية، وسيتم التحويل إلى منصة العودة للمدارس الإلكترونية، قم بالنقر على تسجيل جديد، ثم تعبئة البيانات المطلوبة، وإدخال كود التحقق، وسيتم الحصول على بيانات المستخدم، ويمكنكم الإطلاع على طريقة تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي من خلال الفيديو التالي:

خطوات استرجاع حساب طالب أو معلم في منصة مدرستي التعليمية

يمكن للمستفيد من خدمات مدرستي التعليمية إمكانية استرجاع حساب طالب أو طالبة أو معلم ومعلمية في منصة مدرستي للتعليم عن بُعد للعام الدراسي الجديد 1443هـ من خلال تطبيق توكلنا عن طريق الدخول على تطبيق توكلنا، ثم القيام بالخطوات التالية:

النقر على أيقونة الخدمات. الضغط على أيقونة خدمات التعليم ومنها نختار بيانات منصة مدرستي. سوف يظهر اسم المستخدم للمستفيد والمضافين التابعين له. يتم استرجاع كلمة المرور من خلال التحديد على الاسم، وسيتم إرسال رقم الهاتف الجوال المسجل في تطبيق توكلنا.

ويمكنكم الإطلاع على خطوات استرجاع حساب منصة مدرستي التعليمية 1443هـ من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

العودة للدراسة عن بعد للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال 1443

تم الإيضاح من جانب وزارة التعليم السعودية فيما يتعلق بالنموذج التشغيلي من أجل استئناف الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي التعليمية ومنصة روضتي للمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1443هـ، وذلك حتى تاريخ 24 ربيع الأول 1443هـ الموافق لتاريخ 30 أكتوبر 2021م أو الوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70%)، ويتكون النموذج من التالي:

حضور جميع الطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي في الفترة المسائية من الساعة 3:30 حتى 7:00م. الحضور لمعلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال سيكون عن بُعد عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي حتى تاريخ 30 أكتوبر 2021 أو الوصول إلى الحصانة المجتمعية المطلوبة (70%). رفع التكليفات اليومية والأسبوعية على منصة مدرستي للتعليم عن بعد من جانب المعلم أو المعلمة. حضور المعلم أو المعلمة يوماً في الأسبوع للمدرسة لمتابعة الطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول المنصة منصة مدرستي التعليمية، وتقوم اللجنة التنفيذية بمكتب التعليم بتحديد آليات الحضور للمعلم أو المعلمة. الحضور للطلاب الذين لم يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي أو أولياء الأمور يوماً في الأسبوع إلى المدرسة للحصول على التكليفات خلال الأسبوع الدراسي ومتابعة التقدم الدراسي. رفع حضور الطلاب ودرجاتهم على منصة مدرستي التعليمية، وعبر نظام نور للنتائج يومياً.

متطلبات الحضور عبر منصة مدرستي تسجيل الدخول 1443

أوضحت الوزارة متطلبات حضور الطلاب والطالبات بالمرحلة الابتدائية ومرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 1443هـ وهي تجهيز المدارس من حيث الصيانة وتوفير مواد وأدوات التعقيم، وتجهيز منصة روضتي وتوفير الأدوات التعليمية الإلكترونية المناسبة لمرحلة رياض الأطفال.

وتجهيز المنصة منصة مدرستي بتوفير الأدوات التعليمية المناسبة لكل مرحلة من المراحل الدراسية للتعليم العام، بالإضافة إلى قياس التحصيل الدراسي بشكل دوري لطلاب المرحلة الابتدائية، ويمكنكم الدخول إلى منصة مدرستي للدراسة عن بعد من خلال اتباع رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati الرسمي المرفق بالمقال.

منصة مدرستي روضتي التعليمية

تم إضافة أيقونة “روضتي” لمرحلة رياض الأطفال ضمن الصفحة الرئيسية الخاصة بالدخول إلى منصة مدرستي التعليمية من قبل وزارة التعليم عام اليوم، ويتم الدخول إلى منصة روضتي للتعليم عن بعد عن طريق تعبئة حساب مايكروسوفت لأطفال روضتي، فمن يرغب في الدخول إلى منصة روضتي الافتراضية يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الرسمي المرفق بالمقال.

ويجب العلم أن آلية تسجيل دخول منصة مدرستي هي من خلال تطبيق توكلنا لكافة المستفيدين من موقع نظام نور المركزي، حيث يظهر أمام ولي الأمر قائمة تتضمن كافة الحسابات للأبناء، ومن ثم يقوم بالنقر على الأيقونة بجانب اسم المستخدم لكي يتم بعد ذلك إرسال كلمة السر للحساب على الهاتف الجوال المسجل لدى تطبيق توكلنا المرتبط بحساب أبشر، ويمكن لولي الأمر الدخول عن طريق حسابه في نظام نور لولي الأمر 1443.

وزارة التعليم موقع مدرستي

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن بدء عودة المعلمين والمعلمات حضورياً إلى مدارسهم اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 22 أغسطس 2021م في جمع المناطق والمحافظات بالمملكة، وذلك بعد أن حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا كشرط أساسي لدخول النشآت والمرافق التعليمية استعداداً لعام دراسي جديد.

ويستعد المعلمون للعام الدراسي الجديد من خلال استكمال البرامج التدريبية والتطويرية فيما يتعلق بالمناهج الدراسية والخطط الجديدة، بالإضافة إلى الاستمرار في متابعة تحضير الدروس ورفع الواجبات المدرسية والأنشطة اليومية، إلى جانب تهيئة الطلاب والطالبات على استخدام منصة مدرستي التعليمية تزامناً مع العودة الحضورية بالمدارس.

خطوات استخراج نتائج الطلاب في منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati

تم الإعلان من قبل بعض المدارس بمراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية عن نشر شهادات الطلاب والطالبات عبر المنصة منصة مدرستي التعليمية وعبر برنامج نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1442هـ، حيث يمكن لولي الأمر أو الطالب استخراج الشهادات الآن من خلال إحدى المنصتين في حال تم نشر النتائج على كلاهما من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول موقع نظام نور لولي الأمر أو رابط منصتي مدرستي التعليمية الرسمي.

ويتم استخراج شهادات الطلاب بمراحل التعليم العام الابتدائية والمتوسطة والثانوية من منصة مدرستي التعليمية من خلال تسجيل الدخول إلى المنصة منصة مدرستي من حساب ولي الأمر أو الطالب، ثم النقر على أيقونة “التقويم”، ثم البحث عن إشعارات الفصل الثاني للطلاب والنقر عليها.

من الصفحة التالية قم بالنقر على الملف الموجود أسفل الصفحة لتنزيله على الجهاز الخاص بك، ثم فتحه والبحث عن شهادة الابن أو الابنة ضمن الشهادات المتاحة، ويمكنكم التعرف على طريقة استخراج شهادات منصة مدرستي للطلاب والطالبات في حال تم رفعها من قبل المدرسة على المنصة التعليمية من خلال الفيديو التالي:

طريقة استعلام نتائج نظام نور بوابة النفاذ الوطني الموحد

يمكنكم دخول نظام نور لنتائج الطلاب اليوم بتعبئة اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بحساب أبشر، وسيتم تسجيل دخول نظام نور عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد الإلكترونية، وذلك بعد أن ربطت وزارة التعليم عام برنامج نور التعليمي ببوابة النفاذ الوطني الموحد “نفاذ”.

ويمكن النقر على رابط بوابة النفاذ الموحد الإلكترونية من الصفحة الرئيسية لنظام نور المركزي، ثم تسجيل الدخول بتعبئة بيانات ابشر، وسوف تصلك رسالة تتضمن كلمة المرور المؤقتة، قم بكتابتها ثم النقر على متابعة، وسيتم التحويل بشكل تلقائي إلى نظام نور الصفحة الرئيسية من حسابك الخاص لاستخراج شهادات الطلاب والطالبات.

ويمكنكم مشاهدة خطوات الدخول إلى نظام نور بواسطة تعبئة بيانات ابشر في بوابة النفاذ الموحد، بالإضافة إلى خطوات استخراج نتائج الثانوية والمتوسطة والابتدائية في نظام نور للنتائج عن طريق الفيديو التوضيحي التالي:

رابط نظام نور لنتائج الطلاب

يتم الإعلان بشكل عام عن رصد نتائج الطلاب عبر نظام نور للنتائج التعليمي، ومن ثم نشر شهادات الطلاب عبر نظام نور لولي الأمر أو نظام نور للطالب أو الطالبة، ليتم الدخول إلى موقع نور التعليمي لاستخراج النتائج، ومن يرغب في تسجيل نظام نور لشهادات الطلاب، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط نظام نور (noor.moe.gov.sa) الرسمي.

وينتظر الطلاب والطالبات وأولياء الأمور اليوم الجمعة الإعلان الرسمي من جانب وزارة التعليم عام عن تفعيل نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط، وذلك لاستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية الوطنية للمستخدم من حساب نظام نور ولي أمر الطالب، حيث لم يتم تفعيل رابط نظام نور بدون كلمة سر noor results حتى الآن من جانب الوزارة، ومن يرغب في الحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

نتائج حركة النقل الخارجي 1442

أصدرت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية نتائج إجراءات النقل الخارجي لعدد من المعلمين والمعلمات لضمان استمرارية العملية التعليمية للعام الدراسي القادم 1443هـ، وقد أوضحت وزارة التعليم عام أنه يتم الإطلاع على نتائج حركة النقل للمعلمين من خلال الدخول إلى الحساب الشخصي للمعلم أو المعلمة عبر موقع نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق الآن.

وتقوم وزارة التعليم عام بدراسة إجراءات نقل إلحاقية لكافة المعلمين والمعلمات ممن تقدموا للحركة العام الجاري، وسيتم الإعلان عن ذلك بعد الانتهاء من استكمال بعض التعديلات والترتيبات لعدد من القطاعات التعليمية بالمملكة، وبالإضافة إلى تقديم مسارات تدريب وتطوير مهني لعدد من المعلمين والمعلمات بمجالات مطلوبة، ويمكنكم تسجيل دخول منصة مدرستي من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

وزارة التعليم العودة للدراسة 1443

في ظل انتظار العديد من أولياء الأمور لإعلان وزارة التعليم عن ما إذا كانت الدراسة للعام الدرسي الجديد 1443هـ ستكون حضورية لجميع المراحل التعليمية “عام” أم أنه ستكون حضورية للبعض وعن بعد للبعض الأخر، فقد أعلنت وزارة التعليم عام بشكل رسمي عن التالي:

التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وطلاب التعليم العام للفئات العمرية الأكثر من 12 عاماً : اشترطت الوزارة الحصول على جرعتين من اللقاح للحضور إلى المرافق التعليمية، وذلك للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات والطلاب والطالبات، وسيتم التوجيه لوزارة الصحة بتوفير اللقاحات اللازمة للكافة، وذلك قبل يوم الأحد 14 محرم 1443هـ الموافق لتاريخ 22 أغسطس 2021م

: اشترطت الوزارة الحصول على جرعتين من اللقاح للحضور إلى المرافق التعليمية، وذلك للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات والطلاب والطالبات، وسيتم التوجيه لوزارة الصحة بتوفير اللقاحات اللازمة للكافة، وذلك قبل يوم الأحد 14 محرم 1443هـ الموافق لتاريخ 22 أغسطس 2021م التعليم العام الفئات العمرية أقل من 12 عام: اشترطت وزارة التعليم الحصول على جرعتين من اللقاح لحضور المعلمين والمعلمات والعاملين بالمرافق التعليمية لتعود الدراسة الحضورية اعتباراً من تاريخ التغطية بجرعتين من اللقاح إلى 70% من سكان المملكة العربية السعودية أو بتاريخ 24 ربيع أول 1443هـ أيهما أسبق.

ومن يرغب في تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية الآن من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أو المعلمين والمعلمات وغيرهم من منسوبي التعليم، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط منصة مدرستي تسجيل دخول madrasati الرسمي المرفق.

عبارات التهنئة بالعيد الوطني السعودي 1443