بريطانيا تحذر من هجوم إرهابى وشيك على مطار كابول

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير البريطانى، أن فرص الإجلاء من مطار كابول تتضاءل. وفى وقت سابق، أصدرت بريطانيا نصيحة تطلب من المواطنين مغادرة مطار كابول والابتعاد إلى مكان آمن وانتظار المزيد من النصائح. وقالت وزارة الخارجية إن الوضع الأمنى فى أفغانستان "لا يزال مضطربا"، مضيفة أن هناك "تهديدا مستمرا وشديدا لهجوم إرهابي".

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