حل مشكلة فقدان رقم المشترك والجوال في قياس تعتبر من المشكلات الكبيرة التي تواجه الكثير من الطلاب خلال عمل اختبارات القياس. كما يعد رقم المشترك ورقم الجوال من أهم شروط الإختبار، وفي السطور القادمة نتعرف على حل المشكلة ببساطة.

حل مشكلة فقدان رقم المشترك والجوال في قياس

يمكن للمواطن القيام بحل مشكلة نسيان رقم المشترك في قياس، وذلك من خلال الخطوات التالية:

يقوم المواطن بالدخول على الموقع الرسمي لهيئة القياس الوطني.

بعد ذلك، يتم تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالمشترك من خلال كتابة الإسم وكلمة المرور.

يقوم الطالب بالضغط على كلمة “ملفات الطالب” من خلال الصفحة الرئيسية.

يقوم الطالب بالضغط على زر “نسيت رقم الحساب” الخاص بالطالب.

بعد ذلك، يتم كتابة رقم الهوية الخاص بالطالب.

تظهر قائمة بها الكثير من الإختيارات، على الطالب أن يقوم بإختيار المناسب بالنسبة له منها.

فقدان كلمة المرور والجوال في قياس

هناك الكثير من الحلول التي تعمل حل مشكلة فقدان رقم المشترك والجوال في قياس، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على الموقع الخاص بالهيئة العامة للقياس الوطني من هنا.

يقوم المواطن بتسجيل الدخول من خلال كتابة الإسم، ورقم الهوية الخاصة به.

بعد ذلك، يتم الضغط على الزر الخاص باستعادة الحساب عن طريق البريد الإلكتروني.

يتم إرسال رسالة تاكيد على البريد الإلكتروني.

يجب على المواطن مراجعتها، وذلك حتى يتمكن من استعادة الحساب مرة أخرى، حيث يتم تعيين كلمة مرور جديدة.

المركز الوطني للقياس

يعتبر هذا المركز هو المنصة الأساسية التي يمكن من خلالها إجراء الاختبارات للطلاب، ذلك يكون في حالة التقدم للالتحاق بالجامعات العسكرية.

بالإضافة إلى أنه يتم إعتماد هذه النتائج، حيث في حالة كان الطلاب لا يحصلون على النتائج المفترض الحصول عليها، لا يتم السماح لهم بالتقديم في الكليات.

وتكون من بين هذه الاختبارات كل من الاختبارات العقلية، واختبارات القدرات، وغيرها من الاختبارات التي تعمل على تأهيل الطلاب للدخول إلى الإختبارات.

وفي النهاية، يجب التذكير أن حل أزمة نسيات رقم المشترك ورقم الجوال في قياس، يكون من خلال الدخول على الموقع الرسمي لهيئة القياس، وحل المشكلة من خلالها عن طريق ادخال الاسم وكلمة المرور.