شروط الإعفاء من رسوم دراسة جامعة الملك بن عبد العزيز من الموضوعات التي تثير الطلبة في هذا الوقت، وخصوصاً مع قرب العام الدراسي. حيث تقدم الجامعة هذه الخدمة لعدد من الطلاب الذين يكون لهم شروط خاصة. وفي المقال التالي نتعرف على هذه الشروط.

شروط الإعفاء من رسوم دراسة جامعة الملك عبد العزيز

يتم تقديم منحة جامعة الملك بن عبد العزيز من خلال تقديم نموذج خاص بطلب الإعفاء من رسوم الجامعة، على أن ينطبق على الطالب عدد من الشروط التالية:

يجب أن يكون الطالب مستفيد من الضمان الإجتماعي، من خلال شخصه أو أحد والديه.

كما يجب على الطالب أن يكون من الأيتام، أو يتبع لأحد دور الرعاية.

والجدير بالذكر، أن هناك نسبة 50% من الطلاب ذوي الإعاقة.

إلى جانب ذلك، يجب على الطالب أن يكون مشاركاً في عاصفة الحزم.

وبالمناسبة، يجب ألا يكون الطالب يعاني من أحد الأمراض المعدية، مثل الكورونا.

كيف يتم تقديم طلب الإعفاء من رسوم دراسة في الجامعة 2021

على الطالب أن يقوم ببعض الخطوات، والتي يتم من خلالها الإعفاء من رسوم الدراسة، من بينها:

يجب على الطالب أن يقوم بالدخول على الموقع الرسمي جامعة الملك بن عبد العزيز من هنا.

يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال الاسم، وكلمة المرور الخاصة به، حتى يتمكن من الدخول على الحساب.

كما يجب على الطالب أن يقوم بكتابة البيانات المخصصة للطالب في الخانات المخصصة لها.

يجب على الطالب أن يقوم بإرفاق كل من أوراق الضمان الإجتماعي، والتي تضمن استحقاق الطالب لها.

في النهاية، يتم الموافقة على الشروط والأحكام، وذلك حتى يتم تسجيل الطلب.

منحة جامعة الملك عبد العزيز

هناك الكثير من الخدمات التي تقدمها الجامعة، بجانب شروط الإعفاء من الرسوم الدراسية جامعة الملك عبد العزيز، ومن بينها: