عاجل.. مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار وإشعال حرائق بواشنطن

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، قتل رجل مسلح ثلاثة أشخاص وأصاب آخر خلال سلسلة من عمليات إطلاق النار وإضرام للنيران بشكل متعمد فى واشنطن.

وقالت الشرطة، إنها تعتقد أن المشتبه به فى الحرائق فى فينلى أشعل حرائق متعددة فى جميع أنحاء مقاطعة بينتون.

وقد تم العثور على شاحنة المشتبه به فى وقت لاحق فى غرب ريتشلاند. وأبلغت الشرطة عن إطلاق أعيرة نارية من داخل السيارة، وقد رد عناصرها بإطلاق النار على السيارة. وعلى الأثر اشتعلت السيارة وسمع أصوات إطلاق ذخيرة حية داخل السيارة.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة مجهولة الهوية داخل الشاحنة المحترقة، مشيرة إلى أنه تم أيضا العثور على جثتى شخصين آخرين داخل منزل آخر ويعتقد أنهما على صلة بالمشتبه به، مشيرة إلى أن التحقيق مستمر.