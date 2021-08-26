اليابان تعلق استخدام جرعات من لقاح موديرنا

جدة - نرمين السيد - وبحسب شركة "تاكيدا" اليابانية، تم إجراء فحص طارئ بعد العثور على جسيمات فى شحنة من قوارير اللقاح بموقع لإعطاء التطعيمات.

وقالت وزارة الصحة اليابانية اليوم الخميس، إنها قررت سحب بعض الجرعات فى إجراء احترازى بعد التشاور مع "تاكيدا" لكنها ستسعى جاهدة لتقليل تأثير هذا السحب على خطط التطعيم.