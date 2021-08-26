نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منحة 300 دينار 2021 تونس كيفاش الحصول على المنحة وبلاغ هام للمواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منحة 300 دينار ، يبحث الكثير من المواطنين في تونس الآن عن كيفية التسجيل في منحة الـ300 دينار المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية لكافة المواطنين وذلك من خلال منصة أمان التونسية، ومن خلال حرصنا الدائم على تلبية كافة الإجابات على التساؤلات المتداولة سنقوم برصد كيفية التسجيل في منحة 300 دينار على هاتفكم الجوال ، والتعريف بـ كود منحة 300 دينار 2021 بالإضافة إلى الرابط المخصص للدخول وإتمام عملية التسجيل. وإجابة معالي وزير الشؤون الاجتماعية حول كيفاش الحصول على منحة 300 دينار.

التسجيل في منحة 300 دينار

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس عن بدء استقبال طلبات التسجيل في منحة 300 دينار ، ويأتي هذا ضمن الدور الكبير الذي تقوم به لتقديم الخدمات لكافة المواطنين في تونس تزامناً مع قرار منح المواطنين في الدولة منحة مالية تقدر بـ300 دينار للفئات ذات الدخل الضعيف، بعدما أجرت دراسة على الحالة الخاصة بهم وتم الإقرار بأحقية إعطائهم المنحة. وتتم تلك العملية من خلال موقع التسجيل في المساعدات الاجتماعية 2021.

ودعت وزارة الشؤون الاجتماعية كافة المواطنين ضرورة الدخول عبر المنصة الإلكترونية التي سيتم تفعيلها اليوم الثلاثاء خلال الوقت المقبل، وإتمام عملية التسجيل للحصول على منحة 300 د تونسي ، وسوف نتعرف معكم الآن على كيفية التسجيل في منحة 300 دينار عبر منصة أمان التونسية، كما سنرفق الرابط الخاص بها أدناه.

ونشرت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ 6 ساعات بلاغ حول انطلاق عملية التسجيل في منحة 300 دينار من أجل للحصول على المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية للتصدي العاجل لجائحة “كورونا المستجد. ويُمكنكم الإطلاع على هذا البلاغ كما هو موضح بالصورة.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار على هاتفكم الجوال

نشرت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية أمس الإثنين 23 آوت 2021 عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك استكمال إجراءات التصديق على الاتفاقية المعلنة من أجل توزيع المساعدات الاجتماعية التي سيتم منحها لجميع العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل في الدولة وبالتحديد العائلات التي تضرّرت من جائحة كورونا المستجد.

كيفية التسجيل في منحة 30 دينار:

الدخول عبر ( رابط منصة أمان ) وإتمام عملية التسجيل حسب الخطوات الموضحة. كما يُمكنكم التسجيل في منحة 300 دينار من خلال رقم هاتف 1021 برقم البطاقة التعريفية الوطنية. يبدأ صرف هذه المنحة في تاريخ 1 سبتمبر 2021.

كيفاش الحصول على منحة 300 دينار وزارة الشؤون الاجتماعية المساعدات المالية 2021

يطرح العديد من المواطنين في الوقت الحالي الكثير من التساؤلات حول كيفية الحصول على منحة 300 دينار من وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية، تزامناً مع بلاغ انطلاق عملية تسجيل منحة 300 دينار 2021 ، والتي بدأت أمس الثلاثاء 24-8-2021، وكان السؤال الأهم هو كيفاش الحصول على المساعدات المالية 300 دينار وزارة الشؤون الاجتماعية.

وهناك الكثير يتعثر في عملية تسجيل الدخول عبر منصة أمان التي أعلنت عنها الوزارة، لكن أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه يُمكن للجميع الاتصال على الرقم الأخضر 80101021 للاستفسار عن أي شيئ يخص التسجيل للحصول على المساعدات المالية من وزارة الشؤون الاجتماعية، كما نسعى نحن لتلقي استفساراتكم خلال التعليقات أسفل هذا المقال ونعمل على الرد عليها في أقرب وقت ممكن.

هاو كيفاش الحصول على منحة 300 دينار الشؤون الاجتماعية

فيديو مقابلة رسمية مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية يوضح كيفاش الحصول على منحة 300 دينار وكيفية التسجيل في المنحة.

وجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعلنت استقبالها لكافة الاستفسارات من المواطنين من خلال إرسال رسائل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على مدار الـ24 ساعة، علماً أن الوزارة قد أوضحت أن صرف منحة 300 دينار سيكون من خلال البنوك ومكاتب البريد.

ويطرح الكثير من الأشخاص الراغبين في إتمام عملية التسجيل في منحة 300 دينار ، بعض التساؤلات وقد وردتنا عبر تعليقات الصفحة فيما معناه عدم إمكانية إتمام تسجيل منحة 300 دينار عبر منصة أمان amen.social.tn ، كما أن هناك الكثير أيضاً لم يتمكن من تنفيذ عملية فتح الحساب من خلال *1021*رقم بطاقة التعريف #، ولكن الحل الأخير هو التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل مباشر عبر الرقم المخصص 80101021 ، أو من خلال التواصل عبر رسائل الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية على فيس بوك.

منحة 300 دينار: بلاغ هام لجميع المواطنين وزارة الشؤون الاجتماعية

مُحدث: أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية على صفحتها الرسمية على فيس بوك بلاغاً هام لجميع المواطنين، مضمونه إعلام كافة المواطنين أن منصة التسجيل في منحة 300 دينار Amen.social.tn ، تشهد إقبالاً كبيراً جداً غير مسبوق. مما أدى إلى حدوث عطل بها، مُشيرة أنه يجري الآن التنسيق مع المركز الوطني للإعلامية لتفادي تلك المشكلة وحلها ليتم استيعاب طلبات المواطنين وإمكانية الدخول عبر المنصة لإتمام عملية التسجيل للحصول على المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية. وتُعلم الوزارة كافة المواطنين أن المنصة ستبقى مفتوحة إلى غاية يوم 25 سبتمبر 2021.