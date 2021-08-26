رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس nategafany.emis.gov.eg

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني، يبحث الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور هذه الأيام عن كل ما يخص نتائج الدبلومات الفنية بفروعها (صناعي – تجاري – زراعي – فندقي)، وهذا عن نتائج الدور الثاني من امتحانات الدبلوم الفني، وسنتابع معكم كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الدور الثاني بالدبلومات الفنية للعام الدراسي 2021 طريقة الاستعلام عنها إلكترونيا، فتابعوا معنا.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية نتائج الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021 بداية شهر أغسطس الجاري، حيث تم الإعلان عن النتائج بشكل إلكتروني عبر بوابة مركز المعلومات للنتائج.

وبعد إعلان نتائج الدور الأول لم يحالف بعض الطلاب الحظ، واتضطروا لخوض امتحانات الدور الثاني، وقد بدأت امتحانات الدور الثاني لشهادة الدبلوم الفني منذ يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، والتي ينتظر نتائجها آلاف الطلاب والطالبات.

وقد أدى امتحانات الدور آلاف الطلاب والطالبات، حيث بلغ عدد الطلاب الذين بدأو في تأدية امتحانات الملحق بالدبلوم حوالي 200 ألف طالب وطالبة، وهذا العدد يمثل ما يقارب ثلث إجمالي طلاب شهادة الثانوية الفنية لهذا العام 2021.

موعد اعلان نتيجة امتحاانات الدور الثاني 2021 للدبلومات الفنية

ويتساءل الطلاب وأولياء الأمور ويستفسرون عن موعد النتيجة، وقد قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم الفني أن عملية تصحيح الأوراق الامتحانية الخاصة بطلاب الدور الثاني تتم في الفترة الحالية على قدم وساق، وتتم عملية تصحيح والمراجعة بدقة شديدة مراعاة لحقوق الطلبة.

وقد شارفت عمليات التصحيح وتجميع الدرجات على الانتهاء، ويتبقى رصدها إلكترونيا واعتماد النتيجة من قبل السيد وزير التربية والتعليم الفني دكتور طارق شوقي، ويتوقع أن نتيجة الدور الثاني لهذا العام سيتم الإعلان عنها في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2021 المقبل.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الدور الثاني nategafany.emis.gov.eg

وسيمكن للطلاب معرفة النتائج الخاصة بهم فور الإعلان عنها عبر نفس الموقع الذي تعرفوا من خلاله على نتيجة الدور الأول، وسنتابع معكم رابط الموقع وكيفية استخراج النتيجة منه فور ظهورها، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية: