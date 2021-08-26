شرح كيفية التسجيل في منحة 300 دينار بالفيديو عبر منصة أمان التونسية والفئات المستحقة للصرف

يتساءل المواطنون في تونس عن كيفية التسجيل في منحة 300 دينار، المساعدات التي قررتها الحكومة التونسية للفئات المتضررة من جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس في هذا التوقيت، حددت الحكومة التونسية ألية للتسجيل من خلال الدخول على منصة أمان التونسية، وأتباع الخطوات اللازمة للتسجيل وحددت الوزارة الفئات المستحقة للمنحة، وقال وزير الشئون الاجتماعية أن التسجيل مفتوح من يوم الثلاثاء 24 أغسطس الجاري حتى 23 سبتمبر من الشهر القادم، لجميع الفئات المستحقة للدعم، وفيما يلي طريقة التسجيل غبر منصة أمان للمواطنين الراغبين في التسجيل.

كيفية التسجيل في منحة 300 دينار التونسية

أولاً الدخول على منصة أمان الإلكترونية على الإنترنت amen.social.tn. أو التسجيل من خلال الهاتف المحمول على رقم ” 1021 “ تسجيل الرقم التعريفي للمواطن. الرد على جميع الأسئلة المطروحة بدقة وببيانات صحيحة. الضغط على أيقونة تسجيل وانتظار رسالة بتأكيد الحجز.

منحة 300 دينار وزارة الشئون الاجتماعية

حددت وزارة الشئون الاجتماعية الفئات المستحقة للمنحة من المواطنين، وقالت أن كل من يرغب بالتسجيل عليه التسجيل في المواعيد المحددة من قبل الدولة، وبعد ذالك ستقوم وزارة الشئون الاجتماعية بفحص الطلبات المقدمة في غضون 15 يوم من أنتهاء فترة التسجيل، والرد على المواطنين من خلال رسائل نصية على أرقام التليفونات التي قاموا بتسجيلها سواء بقبول الطلب أو رفضة، وألية استلام المنحة هل يرغب في أستلامها من البنك أومن البريد.

جميع الأسر المنتفعة بالمنحة الشهرية القارة للعائلات الفقيرة. كل من هو متقاعد ولا يتجاوز دخل أسرته 300 دينار في الشهر يستحق المنحة. جميع الأسر المنتفعة بمظلة العلاج المجاني والعلاج منخفض التكاليف. كافة المواطنون أصحاب الدخول البسيطة سواء مغطون بالضمان الاجتماعي أو خارج غطاء الضمان الاجتماعي.

الموقع الرسمي لوزارة الشئون الاجتماعية.

رابط موقع منصة أمان الإلكترونية.

الاتصال بالرقم الأخضر التي حددته الحكومة “80101021”.

الاتصال على الرقم المبسط بوزارة الشئون “1868”.

وزارة الشئون الاجتماعية التونسية تحدد الفئات المستحقة للمنحةطرق التواصل بين المواطنون والدولة بخصوص منحة 300 دينار

وفي نهاية المقال نرجو أن نكون وفقنا في تقديم معلومة مفيدة وصحيحة لجميع متابعينا داخل تونس، ونرحب بالرد على أستفساراتكم وآراءكم قدر استطاعاتنا.