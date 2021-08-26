وفاة طبيب أردني جديد بكورونا

دوت الخليج :- توفي طبيب اردني جديد متأثرا باصابته بفيروس كورونا . ونعت نقابة الاطباء الدكتور اشرف النوافلة الذي وافته المنية اليوم الاربعاء . وقالت في منشور لها على فيس بوك : نقابة الاطباء الاردنية تنعى بمزيد من الحزن والأسى الزميل الدكتور اشرف النوافلة والذي التحق بقافلة شهداء العمل والواجب، ويتقدمون من ذويه بأصدق مشاعر التعزية والمواساة، وأن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسلوان ولهم من بعده حسن العزاء. إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

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