نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “كيفاش” رابط التسجيل في منحة 300 دينار وزارة الشؤون الاجتماعية تونس عبر amen.social.tn في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2021، تحرص الدولة التونسية دائماً على رفع المعاناة عن كاهل المواطن التونسي، خاصة الفقراء ومحدودي الدخل والعاطلين عن العمل، لذلك قامت بإطلاق برامج المساعدات الاجتماعية لمساعدة الفئات الفقيرة في تونس، وذلك تخفيفاً من آثار فيروس كورونا وما خلفه من تداعيات اقتصادية سيئة على الكثير ممن فقدوا أعمالهم، لذلك تحرص وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية في منح هؤلاء مساعدات تساعدهم على تحمل أعباء الحياة، ويتم ذلك بطريقة إلكترونية، حيث يتم التسجيل عبر منصة أمان amen.social.tn بطريقة سهلة وبسيطة دون الحاجة إلى الذهاب للمؤسسات الحكومية والتعرض لخطر الإصابة بوباء كورونا، بسبب الاختلاط والتزاحم من أجل الحصول على منحة 300 دينار، وفيما يلي ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، سوف نتعرف على طريقة وخطوات التسجيل في منصة أمان، كما سنترك لكم رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2021.

رابط التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2021

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية بعمل بحث شامل وتقصي لمعرفة المستحقين للدعم، ولمعرفة من تنطبق عليهم الشروط وفق ضوابط وشروط موضوعة من قبل الوزارة، حتى يصل الدعم في منحة 300 دينار لمستحقيه، من المواطنين العاطلين عن العمل والذين لا يتقاضون أي نقود من الحكومة في تونس، فقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني فيس بوك، عن استعدادها لتلقي طلبات الراغبين والمستحقين للمساعدة وفق الضوابط والشروط الموضوعة.

موعد التسجيل في منحة 300 دينار

كما ذكرنا سابقاً فإن عملية التسجيل للحصول على المنحة سيكون بشكل إلكتروني، عبر رابط منصة أمان amen.social.tn للمساعدات الاجتماعية التونسية، وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية أن صرف المساعدة سوف يكون بدايةً من 1 سبتمبر المقبل، وشددت على من تنطبق عليهم الشروط الإسراع في التسجيل عن طريق رابط منصة أمان، حتى يتمكنوا من الاستفادة من المنحة.

آلية الحصول على المنحة

الدخول على موقع منصة أمان الإلكتروني.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

أو الاتصال برقم “1021” عن طريق بطاقة الهوية الوطنية.

خطوات التسجيل في منصة أمان

الدخول على رابط منصة أمان الموجود في المقال.