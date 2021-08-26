الاستعلام والشروط والأوراق المطلوبة للحصول على أعفاء بنك التسليف والادخار 2021

الاستعلام والشروط والأوراق المطلوبة من بنك التسليف ويعد بنك التسليف من اهم البنوك بالمملكة لما يقوم بدور في تقديم الدعم المالي والقروض للمواطنين السعوديين من اجل توفير حياه كريمة لهم نتيجة الإصلاحات بالمملكة ،ويقدم بنك التسليف العديد من القروض منها قرض الترميم والزواج وتمويل الأسرة وشروط بنك التسليف للكفيل والأرامل وغيرها وقد اعلن بنك التسليف عن شروطه الجديدة للحصول على القروض المقبولة.

يقدم البنك السعودي للتسليف والادخار العديد من برامج التمويل و القروض الاجتماعية والانتاجية الحسنة بالإضافة إلى بعض البرامج الخدماتية الغير مالية لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة، أيضا من حصلوا على قروض من البنوك فإن الحكومة السعودية توفر لهم الإعفاء من دفع الأقساط المتبقية في حالة وجود ما يمنعهم من دفع تلك القروض من خلال التسجيل في إعفاء بنك التسليف.

كما أن يوجد العديد من المقترضين السعوديين الحاصلين علي قروض من البنك لا يعلمون الشروط المطلوبة للحصول علي أعفاء بنك التسليف بالهوية الوطنية وكيفية التخلص مما تبقى من أقساط بالبنك لذلك يجب معرفة الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على الأعفاء من الأقساط من بنك التسليف.

كما أن يقدم بنك التسليف والادخار السعودي دعم القروض الخاصة بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة كتقديم خدمة أفضل للغير قادرين على تحقيق مستوي معيشة أفضل ،وتكون القروض على فترة سداد طويلة وبنظام مجزء لمعرفة سداد الإفساد دون جهد أو عناء ولمواكبة تتطورات الاقتصاد وزيادة أسعار السلع .

كما يجب عليهم الالتزام بالسداد والتنسيق مع البنك في عدم التأخير عن السداد ويمنح البنك لمن تراكمت علية ألأقساط بتمديد مدة دفع الأقساط بنفس القيمة لتيسير دفع الإقساط المتاجرة وعدم لجوء الكفيل الخصم من الراتب وفقا للوائح وقوانين البنك، كما ان البنك يقدم خدمة السداد الآلي عن طريق الصرافات والإنترنت والهاتف المصرفي .

ونظرا للظروف التي مرت بها البلاد مؤخرا بسبب فيروس كورونا، وتسبب ذلك في ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف الأمور المادية لبعض المواطنين، تقدم عدد كبير من المستفيدين من قروض بنك التسليف، بتقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف والادخار، وللإعفاء من باقي الأقساط للبنك، هناك بعض الأوراق التي يجب أن يقوم مقدم الطلب بإرفاقها مع طلب الإعفاء.

الاستعلام والشروط والأوراق المطلوبة

شروط الحصول على إعفاء بنك التسليف

أن يكون المقترض سعودي الجنسية ولا يسمح لأجانب. ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام. ألا يزيد عمر العميل المتقدم عن 55 عام. يجب أن يكون المقترض ليس عليه أي أقساط نتيجة حصوله على قرض من بنك أخر وفي حالة حدوث ذلك من بنك أخر لابد أن يقوم بتسديد كافة الأقساط كاملة حتى يحصل على الإعفاء من تسديد قرض أقساط بنك التسليف. ألا يكون المقترض يملك أي حيازات أو عقارات. ألا يزيد راتب الأسرة الشهري 2000 ريال سعودي. إذا كان القرض من أجل إعادة وترميم منزل لابد أن يكون المنزل قد تخطى خمسة أعوام على أنشاءه. يجب من توافر كافة الأوراق اللازمة للحصول على الإعفاء بالإضافة إلى ضرورة تقديم الطلب بالشكل الصحيح دون وجود فيه أي أخطاء تبطله.

كما يمكن لاي شخص يرغب في التقديم على اعفاء بنك التسليف والادخار الاتصال والاستعلام عن كافة الامور الخاصة بلاعفاء من خلال رقم البنك الموحد هو(920008002)،ولذلك توفر الحكومة السعودية ممثلة في وزارة المالية في القيام بوضع إعفاء من بنك التسليف من دفع القروض والأقساط المتبقية من تلك القروض وعدد كبير من المواطنين السعوديين يمكنهم يلجون إلى الحصول على تلك الإعفاءات ويحرصون على التسجيل فيها من خلال رقم الهوية وذلك للاستمتاع بتلك الخدمة المقدمة.

الإعفاء من دفع الأقساط من بنك التسليف

أتاحت وزارة المالية خدمة استعلام أعفاء بنك التسليف برقم الهوية من خلال الموقع الإلكتروني وذلك لمستحقي الضمان الاجتماعي وكذلك المتوفين للحصول على طلب إعفاء من دفع الأقساط المتبقية من قرض بنك التسليف وذلك يتطلب استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لطلب أعفاء بنك التسليف وتعبئة بيانات نموذج أعفاء بنك التسليف وذلك كالاتي:

الدخول على موقع البنك الرسمي أنشاء حساب جديد إذا كان المقترض يسجل لأول مرة. بكتابة وتسجيل البيانات المطلوبة مثل نوع القرض واسم المقترض رقم هويته الوطنية. يكتب أيضا رقم العقد وأسماء الشركاء. ذكر سبب طلب الإعفاء من القروض والأقساط المتبقية. مع رفع المستندات الدالة على ذلك. قم الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

يوجد عدد كبير من المقترضين في المملكة العربية السعودية حصلوا على قروض من بنك التسليف السعودي لاحتياجات معينة، ولكن يوجههم بعض المشكلات والصعوبات في طريقهم سداد تلك القروض، ولذلك توفر الحكومة السعودية ممثلة في وزارة المالية في القيام بوضع إعفاء من بنك التسليف من دفع القروض والأقساط المتبقية من تلك القروض وعدد كبير من المواطنين السعوديين يمكنهم اللجوء إلى الحصول على تلك الإعفاءات ويحرصون على التسجيل فيها من خلال رقم الهوية، وأيضا يمكن معرفة شروط بنك التنمية الاجتماعية لإعطاء قرض ثاني (الزواج-الأسرة)

الأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء بنك التسليف

هناك أوراق مطلوبة للحصول على إعفاء بنك التسليف برقم الهوية 1441 وتلك الأوراق يتم تحضيرها على الفور بعد ملء نموذج الإعفاء على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التسليف والادخار السعودي وبعد الحصول على النموذج وطباعته وتحضير كافة الأوراق التي سوف نذكرها لكم في السطور التالية بعد ذلك يمكن إرسالهم جميعاً إلى الديوان الملكي عبر البريد السريع، ويجب أن يمتلك المقترض للحصول على الأعفاء مجموعة من الأوراق لتسجيل الأعفاء من بنك التسليف منها:

أن يمتلك المتقدم صورة الهوية السعودية الخاصة به. أن يمتلك المقترض صورة للكشف الطبي الخاص بالمتقدم للإعفاء. يجب أن يكون نموذج التقديم محتويًا على إمضاء المقترض للحصول على الإعفاء. يجب أن يقوم المقترض بتقديم أخر تقرير طبي قد قام بعمله.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية السعودي. تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم من خلال إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية وكلمة مرور الحساب. ثم الضغط على تسجيل الدخول. إرسال رمز التحقق الخاص بك إلى رقم هاتفك الجوال المُسجل في الموقع. إدخال رمز التحقق في الموضع المخصص له لتأكيد عملية الدخول للاستعلام. يعرض الموقع سياسات وأحكام الاستخدام، عليك بالضغط بالموافقة عليها بعد قراءتها جيداً. في حالة تقديم طلب للإعفاء من سداد أقساط القرض سيعرض لك الموقع ما إن كان قد تمت الموافقة عليه أم لا.

الاستعلام عن رقم القرض من بنك التسليف

والجدير بالذكر قد قامت وزارة المالية السعودية بتوضيح أن هناك قرار بمنح الإعفاء عن دفع قروض المتوفين ، ولقد تم ذلك بالتعاون مع البنوك والكثير من المؤسسات كقروض البنك السعودي للتنمية والادخار و قروض صندوق التنمية العقاري وغيرها.

وتقوم الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة بمجهود كبير لتوفير كافة الخدمات التي يحتجها المواطن والمقيم على حد سواء بشكل إلكتروني يوفر الوقت والجهد المبذول في السابق للتنقل بين أروقه مكاتب المصالح الحكومية، وهذا أيضا يأتي ضمن رؤية التطوير الكبيرة التي تسير عليها المملكة وهي رئية 2030 والتي تحظي بدعم كبير من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

والجدير بالذكر أيضا انه تقدم الكثير من المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي بطلب لملك السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز ليمنحهم أعفاء بنك التسليف برقم الهوية من دفع الأقساط المتبقية عليهم عن طريق رقم الهوية بسبب عدم استطاعتهم سداد بقية المبالغ المستحقة عليهم تم الموافقة، وقد أعلن البنك السعودي مؤخراً عن طريقة التقديم للحصول على الإعفاء عن تسديد باقي الأقساط أو القيمة المتبقية للبنك حيث تأتي هذه هذه الخطوة في سبيل تسهيل الإجراءات على المواطنين المستفيدين ويستطيع كافة المواطنين التقديم على الإعفاء من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التسليف، وتقديم مستندات تفصيلية توضح الحالة المادية، وكذلك نسخة من الهوية الوطنية والبطاقة العائلية وتقرير طبي وعند الانتهاء من تلك الخطوات يتم توقيع الطلب وتقديمه في الديوان الملكي عبر البريد.