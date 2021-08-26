اعراض دلتا المتحور التي تختلف عن كورونا الأصلي ويصيب الأطفال والشباب

إن اعراض دلتا المتحور يصيب الكبار والصغار ولهذا فإن الموجة الرابعة تصيب الكثير من الاشخاص بالقلق حيث أنه لم يتم تقديم لقاح كورونا إلى الأطفال أقل من عمر 12 عام، ويحرص العلماء على دراسة دلتا المتحور الذي يختلف على كورونا الأصلي لمعرفة تأثيره والمخاطر الصحية التي تنتج عنه.

اعراض دلتا المتحور كورونا

لقد ذكر المتخصصون والعلماء على أن الأعراض التي تنتج عن دلتا المتحور في الموجة الرابعة تختلف عن الموجات السابقة، حيث أن أعراض كوفيد 19 التي كان تم الإعلان عنها سابقًا تتمثل في الحمى والسعال المستمر وفقدان التذوق والشم، وهذه الأعراض تغيرت في دلتا المتحور فلم يعد فقدان حاسة التذوق والشم من الأعراض الأساسية، ولكن الحمى ضمن أعراض دلتا المتحور.

ومن أكثر الأعراض الشائعة بها التهاب في الحلق، والشعور بصداع وسيلان في الأنف، وهذه الأعراض تشبه الإصابة بنزلة برد، والمشكلة تكمن في أنه يتم حمل الأطفال المصابين ويعتبر هذا وسيلة لنشر العدوى بشكل أكبر.

تاريخ ظهور دلتا المتحور

لقد تم إدراج الإصابة في 23 يونيو الماضي بدلتا المتحور، وحينها صرحت هيئة الصحة العامة في إنجلترا على أن دلتا المتحور تماثل دلتا ولكنها بأعراض مضاعفة وبطفرة إضافية، كما ذُكر من قبل وزارة الصحة الهندية على أن دلتا المتحور ذات قدرة على الانتشار بشكل أكبر.

بالنسبة إلى سرعة انتشار دلتا المتحور فإنها مضاعفة أكثر من انتشار بالسلالة الأصلية بفيروس كورونا بنسبة تصل إلى 50%؛ لهذا فإنه على جميع المواطنين اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الانتشار.

الوقاية من دلتا المتحور للإطفال

إن اعراض دلتا المتحور على الأطفال تشبه الإصابة بالإنفلونزا الشديدة؛ لهذا السبب فإنه يجب حماية الأطفال خاصة الذين يعانون من مشاكل صحية مثل أمراض القلب والسكري ومشاكل الغدة، ويتم هذا من خلال اتخاذ الاجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة الطفل، هذا بجانب تقديم أدوية المناعة إلى الأطفال والتي تعتبر وسيلة للوقاية من المشاكل الصحية المختلفة.

من ضمن الإجراءات التي يتم اتخاذها في ألمانيا أن يتم إعطاء اللقاح إلى الأطفال فوق الـ 9 سنوات؛ لهذا السبب فإنه يجب أن يتم إطعام الأطفال قبل بداية الدراسة ويكون اللقاح بسينوفارم الذي يعتبر وسيلة للحد من دلتا المتحور الذي يصيب الأطفال.