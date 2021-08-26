دوت الخليج :- وضع الزميل نضال منصور رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين رأيه القانوني فيما يتعلق بالتنسيبات التي تقدمت بها هيئة الاعلام بخصوص المواقع الالكترونية والبث عبر الانترنت ، وما قاله مراقبون عن انه يتناقض مع توجه جلالة الملك في احياء عملية اصلاح حزبية وسياسية شامله في الاردن . الزملاء في برنامج نبض البلد استضافوا الزميل منصور وتاليا التسجيل الكامل للحوار :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد : منصور يهاجم هيئة الاعلام ويدعو لالغاء مقترحاتها حول المواقع والانترنت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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