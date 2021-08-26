عاجل.. إصدار مذكرة إحضار قضائية بحق حسان دياب بسبب مرفأ بيروت

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فأن مذكرة الإحضار بحق حسان دياب جاءت بعد تبليغه موعد جلسة اليوم وامتناعه عن الحضور. وقال مصدر مطلع، إن القاضى ادعى على دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة مئات الأشخاص، وذلك بموجب مواد منصوص عليها فى قانون العقوبات اللبنانى.

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